Китай мог знать о нападении России на Украину – расследование Foreign Policy

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Slava Kot
По всей вероятности, Китай знал о планах Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Foreign Policy, проанализировавшее соглашения в газовом секторе перед началом войны.
Си Цзиньпин и Путин. Фото из открытых источников
Подозрения о том, что Китай знал о войне в Украине задолго до начала рассматривались с начала вторжения. Однако Китай отрицал это, в том числе и то, что Си Цзиньпин обратился к Путину, чтобы отложить начало войны из-за проведения олимпиады в КНР.
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Однако Foreign Policy нашло новые доказательства сотрудничества между авторитарными режимами, которое подтверждает, что Китай использовал знания о предстоящей войне. Китайские компании с сентября 2021 года по февраль 2022 года приобрели более 91% всего сжиженного природного газа (СПГ) в мире.
После начала войны Китай продолжал подписывать соглашения и в целом за период с 1 сентября 2021 по 1 апреля 2022 заключил контракты на 23 млн метрических тонн СПГ, что составляет в два раза больше чем КНР покупала в предыдущие годы. К 2020 году Китай покупал около 5 млн. СПГ в год, что составляло до 15% закупок СПГ в мире.
Кроме того, большая закупка газовых контрактов по СПГ от Китая спровоцировала его дефицит на рынке. А Россия, продававшая газ в Европу в 2021 году, начала сокращать его экспорт. Российский "Газпром", владевший 25% европейских газовых хранилищ в зимний период 2021/2022 годов оставил большинство из них пустыми. После начала вторжения "Газпром" угрожал прекратить экспорт газа в Европу, что в конце концов и произошло.
Foreign Policy отмечает, что несмотря на эти попытки Европа избежала энергетического шантажа России, однако континенту пришлось за это дорого платить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай готовит план по смерти Путина.
Также "Комментарии" писали о после США, который ожидает правильного выбора Китая в войне.
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