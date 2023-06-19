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Китай мог знать о нападении России на Украину – расследование Foreign Policy

Китай готовился к полномасштабному вторжению России в Украину и заключал контракты перед повышением цены на газ.

сегодня, 09:31
Автор:
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Slava Kot
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По всей вероятности, Китай знал о планах Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Foreign Policy, проанализировавшее соглашения в газовом секторе перед началом войны.

Китай мог знать о нападении России на Украину – расследование Foreign Policy

Си Цзиньпин и Путин. Фото из открытых источников

Подозрения о том, что Китай знал о войне в Украине задолго до начала рассматривались с начала вторжения. Однако Китай отрицал это, в том числе и то, что Си Цзиньпин обратился к Путину, чтобы отложить начало войны из-за проведения олимпиады в КНР.


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Однако Foreign Policy нашло новые доказательства сотрудничества между авторитарными режимами, которое подтверждает, что Китай использовал знания о предстоящей войне. Китайские компании с сентября 2021 года по февраль 2022 года приобрели более 91% всего сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

После начала войны Китай продолжал подписывать соглашения и в целом за период с 1 сентября 2021 по 1 апреля 2022 заключил контракты на 23 млн метрических тонн СПГ, что составляет в два раза больше чем КНР покупала в предыдущие годы. К 2020 году Китай покупал около 5 млн. СПГ в год, что составляло до 15% закупок СПГ в мире.

Кроме того, большая закупка газовых контрактов по СПГ от Китая спровоцировала его дефицит на рынке. А Россия, продававшая газ в Европу в 2021 году, начала сокращать его экспорт. Российский "Газпром", владевший 25% европейских газовых хранилищ в зимний период 2021/2022 годов оставил большинство из них пустыми. После начала вторжения "Газпром" угрожал прекратить экспорт газа в Европу, что в конце концов и произошло.

Foreign Policy отмечает, что несмотря на эти попытки Европа избежала энергетического шантажа России, однако континенту пришлось за это дорого платить.

"Если Пекин знал, что война приближается, и активно использовал ее на нынешний и долгосрочный стратегический ущерб Европе, скупая существующий СПГ. Трудно считать Китай чем-то другим, кроме союзника России", — отмечает Foreign Policy.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай готовит план по смерти Путина.

Также "Комментарии" писали о после США, который ожидает правильного выбора Китая в войне.



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Источник: https://foreignpolicy.com/2023/06/12/china-natural-gas-russia-ukraine-war-energy/
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