Китайцев станет еще больше: у Си решили кардинально изменить политику
НОВОСТИ

Китайцев станет еще больше: у Си решили кардинально изменить политику

В Китае нашли способ, как стимулировать рождаемость

3 января 2026, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай с 1 января отменил освобождение от налогов на противозачаточные препараты и средства контрацепции, таким образом стимулируя повышение рождаемости. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информационное агентство "Reuters".

Китайцев станет еще больше: у Си решили кардинально изменить политику

Граждане Китая. Фото: из открытых источников

"Этот шаг происходит на фоне того, как Пекин пытается повысить рождаемость во второй по величине экономике мира. Население Китая сокращалось третий год подряд в 2024 году, и эксперты предупреждают, что спад продолжится", – говорится в сообщении.

Китай прекратил действие льготы, которая более 30 лет освобождала противозачаточные средства от налогообложения.

Сейчас же презервативы и противозачаточные таблетки обложили налогом на добавленную стоимость по ставке 13%, которая применяется к большинству потребительских товаров.

Такое решение поддержали на фоне попыток властей изменить негативные демографические тенденции.

Рождаемость в Китае снижается на протяжении десятилетий из-за последствий политики одного ребенка, действовавшей с 1980 по 2015 год, а также ускоренной урбанизации. В частности, в 2024 году численность населения страны сократилась третий год подряд, а эксперты предупреждают о сохранении этой динамики в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае в канун Нового года десятки городов неожиданно отменили публичные празднования, фейерверки и мероприятия с обратным отсчетом. Местные власти объясняют решение "вопросами безопасности", необходимостью контроля толпы и форс-мажорными обстоятельствами. Однако отсутствие четких объяснений вызвало волну подозрений и критики в китайских социальных сетях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай увидел приближение мира в Украине, но указал на важный нюанс.




