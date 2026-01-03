Китайців стане ще більше: у Сі вирішили кардинально змінити політику

Китай з 1 січня скасував звільнення від податків на протизаплідні препарати та засоби контрацепції, таким чином стимулюючи підвищення народжуваності. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє інформаційне агентство "Reuters".

Громадяни Китаю. Фото: із відкритих джерел

"Цей крок відбувається на тлі того, як Пекін намагається підвищити народжуваність у другій за величиною економіці світу. Населення Китаю скорочувалося третій рік поспіль у 2024 році, і експерти попереджають, що спад продовжиться", — йдеться у повідомленні.

Китай припинив дію пільги, яка понад 30 років звільняла протизаплідні засоби від оподаткування.

Наразі ж презервативи та протизаплідні таблетки обклали податком на додану вартість за ставкою 13%, яка застосовується до більшості споживчих товарів.

Таке рішення підтримали на тлі спроб влади змінити негативні демографічні тенденції.

Народжуваність у Китаї знижується протягом десятиліть через наслідки політики однієї дитини, що діяла з 1980 по 2015 рік, а також прискореної урбанізації. Зокрема, 2024 року чисельність населення країни скоротилася третій рік поспіль, а експерти попереджають про збереження цієї динаміки у майбутньому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Китаї напередодні Нового року десятки міст несподівано скасували публічні святкування, феєрверки та заходи зі зворотним відліком. Місцева влада пояснює рішення "питаннями безпеки", необхідністю контролю натовпу та форс-мажорними обставинами. Однак відсутність чітких пояснень викликала хвилю підозр та критики у китайських соціальних мережах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Китай побачив наближення миру в Україні, але вказав на важливий нюанс.



