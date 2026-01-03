Китайців стане ще більше: у Сі вирішили кардинально змінити політику

Рубрики
Кравцев Сергей
Китай з 1 січня скасував звільнення від податків на протизаплідні препарати та засоби контрацепції, таким чином стимулюючи підвищення народжуваності. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє інформаційне агентство "Reuters".
Громадяни Китаю. Фото: із відкритих джерел
Китай припинив дію пільги, яка понад 30 років звільняла протизаплідні засоби від оподаткування.
Наразі ж презервативи та протизаплідні таблетки обклали податком на додану вартість за ставкою 13%, яка застосовується до більшості споживчих товарів.
Таке рішення підтримали на тлі спроб влади змінити негативні демографічні тенденції.
Народжуваність у Китаї знижується протягом десятиліть через наслідки політики однієї дитини, що діяла з 1980 по 2015 рік, а також прискореної урбанізації. Зокрема, 2024 року чисельність населення країни скоротилася третій рік поспіль, а експерти попереджають про збереження цієї динаміки у майбутньому.
