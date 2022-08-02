Китайская месть: более 20 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (ФОТО)

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Лиля Воробьева
2 августа, после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на угрозы Китая, 21 китайский военный самолет вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на оборонное ведомство островной страны.
Военные самолеты Китая вошли в зону ПВО Тайваня (фото из открытых источников)
В оборонном ведомстве Тайваня рассказали, что в этой операции приняли участие 8 истребителей J-11, десять J-16, один дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, 2 разведывательных самолета Y-9 и Y-8.
В сообщении говорится, что самолеты Китая к юго-западу от острова зашли в зону действия ПВО. Также они приближались к условной линии разграничения между Китаем и Тайванем.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пелоси прибыла на Тайвань и сделала громкое заявление . 2 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Ее не остановили никакие угрозы Китаю, пообещавшему отомстить за визит. Американский политик и другие представители Конгресса, находившиеся в составе делегации Конгресса, заявили о "непреклонной преданности Америки в поддержке демократии Тайваня". Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что США солидарны с 23 миллионами жителей Тайваня. Политик также заявила, что такая солидарность важна, "поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией".
Также "Комментарии" писали о том, что Россия отреагировала на визит Пелоси в Тайвань и поддержала Китай. Россия видит в ожидаемом 2 августа визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань провокацию, направленную как давление на Китай. Россия также заявила, что не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявила одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге.
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