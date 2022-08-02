Китайская месть: более 20 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (ФОТО)

2 августа, после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на угрозы Китая, 21 китайский военный самолет вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на оборонное ведомство островной страны.

Военные самолеты Китая вошли в зону ПВО Тайваня (фото из открытых источников)

В оборонном ведомстве Тайваня рассказали, что в этой операции приняли участие 8 истребителей J-11, десять J-16, один дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, 2 разведывательных самолета Y-9 и Y-8.

В сообщении говорится, что самолеты Китая к юго-западу от острова зашли в зону действия ПВО. Также они приближались к условной линии разграничения между Китаем и Тайванем.



