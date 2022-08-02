logo

BTC/USD

23032.02

ETH/USD

1651.02

LTC/USD

58.72

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китайская месть: более 20 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская месть: более 20 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (ФОТО)

21 китайский военный самолет вошел в зону ПВО Тайваня

сегодня, 21:17
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

2 августа, после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на угрозы Китая, 21 китайский военный самолет вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на оборонное ведомство островной страны.

Китайская месть: более 20 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (ФОТО)

Военные самолеты Китая вошли в зону ПВО Тайваня (фото из открытых источников)

В оборонном ведомстве Тайваня рассказали, что в этой операции приняли участие 8 истребителей J-11, десять J-16, один дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, 2 разведывательных самолета Y-9 и Y-8.

В сообщении говорится, что самолеты Китая к юго-западу от острова зашли в зону действия ПВО. Также они приближались к условной линии разграничения между Китаем и Тайванем.

Китайская месть: более 20 военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пелоси прибыла на Тайвань и сделала громкое заявление . 2 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Ее не остановили никакие угрозы Китаю, пообещавшему отомстить за визит. Американский политик и другие представители Конгресса, находившиеся в составе делегации Конгресса, заявили о "непреклонной преданности Америки в поддержке демократии Тайваня". Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что США солидарны с 23 миллионами жителей Тайваня. Политик также заявила, что такая солидарность важна, "поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией".

Также "Комментарии" писали о том, что Россия отреагировала на визит Пелоси в Тайвань и поддержала Китай. Россия видит в ожидаемом 2 августа визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань провокацию, направленную как давление на Китай. Россия также заявила, что не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявила одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/MoNDefense/status/1554512799497617408
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!