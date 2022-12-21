Медведев встретился с лидером Китая и обсудил вопросы Украины

Бывший президент России Дмитрий Медведев встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Политики обсудили войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Медведев и Си. Фото: из открытых источников

Медведев, являющийся главой господствующей партии "Единая Россия", посетил Пекин по приглашению Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин увез его в правительственный гостиничный комплекс Diaoyutai, где по политике обсуждали войну в Украине.

Си Цзиньпин попросил Медведева передать "сердечные поздравления и лучшие пожелания" президенту Владимиру Путину. Лидер Китая подчеркнул, что между странами должна быть стратегическая координация и заверил готовность укреплять отношения с Россией и совместно "способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении".

Китайский лидер заверил, что в случае усугубления "украинского кризиса" Китай выступает за мирные переговоры и надеется, что все стороны проявят сдержанность и решат вопросы безопасности в политической плоскости. Дмитрий Медведев также отметил, что Россия готова решить войну в Украине мирным путем.

Власти Китая до сих пор не осудили нападение на Украину и пытаются не использовать термины "война" и "вторжение". Коммунистическая партия Китая выступает против санкции, вводимых через российское вторжение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном докладе Пентагона по Китаю. США считают, что власти Китая в разы увеличивают производство ядерных ракет.

Также "Комментарии" писали о протестах в Китае и может ли это быть началом конца для Си Цзиньпина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!