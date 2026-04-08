Не обошлось без влиятельной страны: кто побудил Иран пойти на перемирие с США

Чиновники Китая призвали Иран найти путь к прекращению огня с США. Для этого они поддерживали контакт через посредников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Associated Press".

Ссылаясь на двух чиновников, СМИ отмечает, Китай, который является крупнейшим торговым партнером Тегерана, провел довольно убедительные переговоры с иранцами.

В частности, китайские чиновники поддерживали связь с иранскими официальными лицами, чтобы побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня по мере развития переговоров.

Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.

В МИД Китая воздержались от ответа на запрос о комментарии, однако во вторник пресс-секретарь министерства Мао Нин призывала стороны закончить войну.

"Все стороны должны проявить искренность и быстро положить конец этой войне, которой вообще не должно было быть", — заявила она.

Спикер китайского МИД акцентировала, что Пекин "глубоко обеспокоен" тем, как конфликт влияет на мировую экономику и энергетическую безопасность.

