Китай Не обошлось без влиятельной страны: кто побудил Иран пойти на перемирие с США
Не обошлось без влиятельной страны: кто побудил Иран пойти на перемирие с США

Пекин задействовал все свои рычаги, чтобы Иран согласился прекратить огонь с США

8 апреля 2026, 07:11
Кравцев Сергей

Чиновники Китая призвали Иран найти путь к прекращению огня с США. Для этого они поддерживали контакт через посредников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Associated Press".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на двух чиновников, СМИ отмечает, Китай, который является крупнейшим торговым партнером Тегерана, провел довольно убедительные переговоры с иранцами.

В частности, китайские чиновники поддерживали связь с иранскими официальными лицами, чтобы побудить Тегеран найти путь к соглашению о прекращении огня по мере развития переговоров.

Пекин в основном сотрудничал с посредниками, включая Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние.

В МИД Китая воздержались от ответа на запрос о комментарии, однако во вторник пресс-секретарь министерства Мао Нин призывала стороны закончить войну.

"Все стороны должны проявить искренность и быстро положить конец этой войне, которой вообще не должно было быть", — заявила она.

Спикер китайского МИД акцентировала, что Пекин "глубоко обеспокоен" тем, как конфликт влияет на мировую экономику и энергетическую безопасность.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Украина заявила о готовности присоединиться к ее разблокированию. В то же время, как сообщает Euronews, ни одна страна пока официально не обращалась в Киев с соответствующим предложением.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил о готовности временно приостановить военные удары по Ирану при выполнении ключевого условия – полного и немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.




Источник: https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-04-07-2026#0000019d-6a90-d466-ab9f-7a93b0a90000
