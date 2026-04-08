Китай Не обійшлося без впливової країни: хто спонукав Іран піти на перемир'я із США
Не обійшлося без впливової країни: хто спонукав Іран піти на перемир'я із США

Пекін задіяв усі свої важелі, щоб Іран погодився припинити вогонь із США

8 квітня 2026, 07:11
Кравцев Сергей

Чиновники Китаю закликали Іран знайти шлях до припинення вогню зі США. І тому вони підтримували контакт через посередників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Associated Press".

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на двох чиновників, ЗМІ зазначає, що Китай, який є найбільшим торговим партнером Тегерана, провів досить переконливі переговори з іранцями.

Зокрема, китайські чиновники підтримували зв'язок з іранськими офіційними особами, щоб спонукати Тегеран знайти шлях до угоди про припинення вогню з розвитком переговорів.

Пекін переважно співпрацював з посередниками, включаючи Пакистан, Туреччину та Єгипет, намагаючись використати свій вплив.

У МЗС Китаю утрималися від відповіді на запит про коментарі, проте у вівторок прес-секретар міністерства Мао Нін закликала сторони закінчити війну.

"Всі сторони повинні виявити щирість і швидко покласти край цій війні, якої взагалі не мало бути", — заявила вона.

Спікер китайського МЗС наголосила, що Пекін "глибоко стурбований" тим, як конфлікт впливає на світову економіку та енергетичну безпеку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки Україна заявила про готовність приєднатися до її розблокування. Водночас, як повідомляє Euronews, жодна країна поки що офіційно не зверталася до Києва з відповідною пропозицією.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив про готовність тимчасово призупинити військові удари по Ірану при виконанні ключової умови – повного та негайного відкриття Ормузької протоки. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.




Джерело: https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-04-07-2026#0000019d-6a90-d466-ab9f-7a93b0a90000
