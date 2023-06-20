Неожиданный шаг Китая для России: Пекин ввел новые ограничения

Один из самых крупных мировых банков Bank of China ввел новые ограничения для российских клиентов. С 13 июня россияне не смогут совершать денежные операции из России в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Bank of China ввел ограничения для россиян Фото из открытых источников

Представитель российского банка "Финам" Дмитрий Леснов рассказал, что Bank of China прекратил переводы в нескольких валютах, в частности это касается американского доллара, евро, юаня и гонконгского доллара.

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По его мнению, китайский банк ввел ограничения из-за страха Китая попасть во вторичные санкции и ограничения, которые могут привести к потере счетов в европейских и американских банках.

Представитель другого российского банка "Модульбанк" Павел Семенов подтвердил, что под ограничения попали все банки России, которые используют Bank of China для денежных переводов в юанях. По словам российского банкира, решение идет не от Китая, а от США и ЕС, пытающихся усилить санкционное давление на Россию и закрыть осуществляемые юанями альтернативные денежные переводы.

"Эта политика Bank of China является частью мировой тенденции банков дружественных стран по ограничению деятельности россиян", — рассказала эксперт по санкциям в РФ Кира Винокурова.

По ее словам, подобные ограничения ввели банки других "дружественных" в Кремль стран, например Казахстана и ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США заявил о получении обещания от Китая по поводу войны в Украине. Однако расследование Foreign Policy доказывает, что Китай мог знать о нападении России на Украину.

Также "Комментарии" писали, что у России новая самая популярная валюта.