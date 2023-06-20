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Неожиданный шаг Китая для России: Пекин ввел новые ограничения

Четвертый в мире банк Bank of China ввел ограничения для граждан России.

сегодня, 13:15
Автор:
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Slava Kot
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Один из самых крупных мировых банков Bank of China ввел новые ограничения для российских клиентов. С 13 июня россияне не смогут совершать денежные операции из России в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Неожиданный шаг Китая для России: Пекин ввел новые ограничения

Bank of China ввел ограничения для россиян Фото из открытых источников

Представитель российского банка "Финам" Дмитрий Леснов рассказал, что Bank of China прекратил переводы в нескольких валютах, в частности это касается американского доллара, евро, юаня и гонконгского доллара.


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По его мнению, китайский банк ввел ограничения из-за страха Китая попасть во вторичные санкции и ограничения, которые могут привести к потере счетов в европейских и американских банках.

Представитель другого российского банка "Модульбанк" Павел Семенов подтвердил, что под ограничения попали все банки России, которые используют Bank of China для денежных переводов в юанях. По словам российского банкира, решение идет не от Китая, а от США и ЕС, пытающихся усилить санкционное давление на Россию и закрыть осуществляемые юанями альтернативные денежные переводы.

"Эта политика Bank of China является частью мировой тенденции банков дружественных стран по ограничению деятельности россиян", — рассказала эксперт по санкциям в РФ Кира Винокурова.

По ее словам, подобные ограничения ввели банки других "дружественных" в Кремль стран, например Казахстана и ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США заявил о получении обещания от Китая по поводу войны в Украине. Однако расследование   Foreign Policy доказывает, что Китай мог знать о нападении России на Украину.

Также "Комментарии" писали, что у России новая самая популярная валюта.



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Источник: https://www.rbc.ru/finances/18/06/2023/648c573f9a79474ab40f1313
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