Новый раскол: почему Си распорядился срочно ввести санкции против США

Министерство иностранных дел Китая объявило о санкциях против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе.

Меры предусматривают замораживание всех активов, которые компании и лица имеют в Китае, а также запрет отечественным организациям и лицам вести с ними бизнес, сообщило министерство.

В МИД Китая добавили, что лицам, находящимся в списке санкций, также запрещено въезжать в страну.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что ему нужно вернуться к вопросам, которые касаются Украины, России и Китая.

В частности, вечером 24 декабря в СМИ появилось расписание Трампа на день. Согласно графику, президент США посвятил свою утреннюю часть на игру в гольф, а вечером уделил время звонкам детям для обсуждения путешествия Санта-Клауса.

Также издание "Комментарии" сообщало – Федеральная комиссия связи США (FCC) ввела запрет на импорт всех беспилотных летательных аппаратов, критически важных компонентов для них, а также оборудования для связи и видеонаблюдения. Ограничения в первую очередь коснутся продукции китайских компаний, таких как SZ DJI Technology и Autel Robotics.

Министерство обороны США уже долгое время выступало за запрет дронов китайской DJI, аргументируя это возможным доступом Коммунистической партии Китая к информации, собираемой устройствами. Военные ограничили использование беспилотников DJI для служащих еще в 2017 году.



