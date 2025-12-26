Новий розкол: чому Сі розпорядився терміново запровадити санкції проти США

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про санкції проти 10 осіб та 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі.

Заходи передбачають заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборона вітчизняним організаціям та особам вести з ними бізнес, повідомило міністерство.

У МЗС Китаю додали, що особам, які перебувають у списку санкцій, також заборонено в'їжджати до країни.

