logo_ukra

BTC/USD

88707

ETH/USD

2970.23

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Новий розкол: чому Сі розпорядився терміново запровадити санкції проти США
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий розкол: чому Сі розпорядився терміново запровадити санкції проти США

Пекін обурило те, що США продали зброю Тайваню

26 грудня 2025, 12:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про санкції проти 10 осіб та 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Новий розкол: чому Сі розпорядився терміново запровадити санкції проти США

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі.

Заходи передбачають заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборона вітчизняним організаціям та особам вести з ними бізнес, повідомило міністерство.

У МЗС Китаю додали, що особам, які перебувають у списку санкцій, також заборонено в'їжджати до країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому потрібно повернутися до питань, які стосуються України, Росії та Китаю.

Зокрема увечері 24 грудня у ЗМІ з'явився розклад Трампа на день. Згідно з графіком президент США присвятив свою ранкову частину на гру в гольф, а ввечері приділив час дзвінкам дітям для обговорення подорожі Санта-Клауса.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Федеральна комісія зв'язку США (FCC) запровадила заборону імпорту всіх безпілотних літальних апаратів, критично важливих компонентів для них, а також обладнання для зв'язку та відеоспостереження. Обмеження в першу чергу зачеплять продукцію китайських компаній, таких як SZ DJI Technology та Autel Robotics.

Міністерство оборони США вже довгий час виступало за заборону дронів китайської DJI, аргументуючи це можливим доступом Комуністичної партії Китаю до інформації, яку збирають пристрої. Військові обмежили використання безпілотників DJI для службовців ще 2017 року.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини