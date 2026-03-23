Пекин отреагировал на угрозы Трампа уничтожить электростанции Ирана

Китай отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить электростанцию Ирана. Пекин предупредил о "замкнутом круге" и назвал войну "незаконной". Как информирует портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, которое приводит The Guardian.

По словам Линь Цзяня, "если война распространится дальше, а ситуация снова ухудшится, весь регион может оказаться в неконтролируемой ситуации".

"Применение силы приведет только к замкнутому кругу", — заявил спикер МИД КНР.

Спикер добавил, что "война, которую США и Израиль, как считается, начали незаконно, вообще не должна была начинаться".

Іран виступив з резким предупреждением в адрес США и их союзников, заявив о готовности полностью перекрыть Персидский залив в случае военного давления. В Тегеране пригрозили масштабным минированием акватории, включая стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти.

Как сообщает The Guardian, иранские власти подчеркнули: любая атака на побережье страны или ее острова приведет к немедленным военным мерам. Речь идет о развертывании разных типов морских мин, заблокирующих основные маршруты судоходства и коммуникаций в регионе.

В заявлении отмечается, что в случае эскалации весь Персидский залив может оказаться в положении Ормузского пролива – фактически парализованным на длительное время. Ответственность за возможные последствия Тегеран возлагает на страны-агрессоры.

Также издание "Комментарии" сообщало – план Трампа разрушается: что говорят все больше военных США о войне в Иране.



