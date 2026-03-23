Пекін відреагував на погрози Трампа знищити електростанції Ірану

Китай відреагував на погрози президента США Дональда Трампа знищити електростанції Ірану. Пекін попередив про "замкнене коло" та назвав війну "незаконною". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, яку наводить The Guardian.
Китай. Фото: з відкритих джерел
За словами Лінь Цзяня, "якщо війна пошириться далі, а ситуація знову погіршиться, весь регіон може опинитися в неконтрольованій ситуації".
Спікер додав, що "війна, яку США та Ізраїль, як вважається, розпочали незаконно, взагалі не повинна була починатися".
Іран виступив із різким попередженням на адресу США та їхніх союзників, заявивши про готовність повністю перекрити Перську затоку у разі військового тиску. У Тегерані пригрозили масштабним мінуванням акваторії, включаючи стратегічно важливу Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина світової нафти.
Як повідомляє The Guardian, іранська влада наголосила: будь-яка атака на узбережжі країни або її острова призведе до негайних військових заходів. Йдеться про розгортання різних типів морських мін, які заблокують основні маршрути судноплавства та комунікацій у регіоні.
У заяві наголошується, що у разі ескалації вся Перська затока може опинитися в положенні Ормузької протоки – фактично паралізованою на тривалий час. Відповідальність за можливі наслідки Тегеран покладає на країни-агресори.
