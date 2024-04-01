Переговоры о мире в Украине: какие цели преследует Китай и на что может согласиться Киев

Спикер МИД Китайской Народной Республики (КНР) Линь Цзянь заявил, что Китай будет "своим способом" способствовать переговорам между Украиной и Россией. Заявление прозвучало вскоре после обвинений со стороны США касательно поддержки Китаем оборонной сферы РФ, а также на фоне неопределенности с участием КНР в Глобальном саммите мира, который пытается организовать Украина. Чего и почему ожидать от Китая в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

Китай пытается подвесить ситуацию как неопределенную

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Китай всё еще не рискует заходить в сценарий завершения войны, прописанный западными советниками.

"Китай пытается подвесить ситуацию как неопределенную, перевести в заморозку и бесконечные переговоры. В целом же выглядит так, что Пекин помогает Путину выйти из войны на неунизительных условиях, – считает эксперт. – Только, кто тогда будет компенсировать Украине нанесенный агрессией ущерб?".

Тем более, продолжает политолог, что уже выдано четыре ордера Международного уголовного суда на российских функционеров, включая Путина. И Китай не имеет никакого влияния на дальнейшее ход судебных слушаний.

"Похоже, Китай хочет быть участником процессов так, чтобы не брать никакой ответственности за решение судьбы РФ, но сохранить контроль над теми территориями Дальнего Востока, которые он уже косвенно контролирует", – резюмирует Владимир Цыбулько.

Есть общая "база" для переговоров

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

Недавняя встреча руководителя Офиса президента Андрея Ермака со спецпредставителем КНР была посвящена "сверке часов" в контексте проведения саммита мира". "Украина уделяет большое внимание участию Китая в мирной формуле президента Зеленского

Алексей Кущ напоминает, что мирный план Си Цзиньпина, хоть и весьма размыт, но включает пункт о признании суверенитета и независимости Украины, что косвенно подразумевает и вывод российских войск, и деоккупацию территорий.

"Так что есть общая "база" для переговоров, – считает эксперт. – Теперь задача дипломатов облечь эту базу в приемлемый для Украины инструментарий мира".

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