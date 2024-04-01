Переговоры о мире в Украине: какие цели преследует Китай и на что может согласиться Киев

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Кравцев Сергей
Спикер МИД Китайской Народной Республики (КНР) Линь Цзянь заявил, что Китай будет "своим способом" способствовать переговорам между Украиной и Россией. Заявление прозвучало вскоре после обвинений со стороны США касательно поддержки Китаем оборонной сферы РФ, а также на фоне неопределенности с участием КНР в Глобальном саммите мира, который пытается организовать Украина. Чего и почему ожидать от Китая в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Китай. Фото: из открытых источников
Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Китай всё еще не рискует заходить в сценарий завершения войны, прописанный западными советниками.
Тем более, продолжает политолог, что уже выдано четыре ордера Международного уголовного суда на российских функционеров, включая Путина. И Китай не имеет никакого влияния на дальнейшее ход судебных слушаний.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:
Алексей Кущ напоминает, что мирный план Си Цзиньпина, хоть и весьма размыт, но включает пункт о признании суверенитета и независимости Украины, что косвенно подразумевает и вывод российских войск, и деоккупацию территорий.
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