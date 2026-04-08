Перемирие США и Ирана: появилась первая реакция Китая

Slava Kot
Китай приветствовал договоренность о прекращении огня между США и Ираном и призвал стороны продолжать политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта. В МИД КНР заявили, что ожидают возобновление нормального транзитного сообщения через Ормузский пролив.
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга прокомментировала перемирие между США и Ираном. В Пекине отмечают, что с начала конфликта выступали за деэскалацию и мирное урегулирование.
По ее словам, министр иностранных дел Китая Ван И провел более двух десятков телефонных разговоров с коллегами из разных стран, а специальный посланник Китая ведет так называемую "челночную дипломатию" в регионе Персидского залива. Также Пекин совместно с Пакистаном предложил пятиэтапную инициативу по восстановлению мира.
Отдельно китайская сторона отметила важность стабильности в районе Ормузского пролива.
Напомним, США и Иран при посредничестве Пакистана согласились на двухнедельное прекращение огня и договорились о разблокировании Ормузского пролива. Ожидается, что 10 апреля стороны могут провести прямые переговоры в Исламабаде.
