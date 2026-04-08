Перемирие США и Ирана: появилась первая реакция Китая

Китай приветствовал договоренность о прекращении огня между США и Ираном и призвал стороны продолжать политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта. В МИД КНР заявили, что ожидают возобновление нормального транзитного сообщения через Ормузский пролив.

Спикер МИД Китая Мао Нин.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга прокомментировала перемирие между США и Ираном. В Пекине отмечают, что с начала конфликта выступали за деэскалацию и мирное урегулирование.

"Китай приветствует объявление о соглашении о прекращении огня заинтересованными сторонами. Как ответственное государство, Китай будет продолжать играть конструктивную роль", — заявила представитель МИД КНР.

По ее словам, министр иностранных дел Китая Ван И провел более двух десятков телефонных разговоров с коллегами из разных стран, а специальный посланник Китая ведет так называемую "челночную дипломатию" в регионе Персидского залива. Также Пекин совместно с Пакистаном предложил пятиэтапную инициативу по восстановлению мира.

Отдельно китайская сторона отметила важность стабильности в районе Ормузского пролива.

"Мы надеемся, что все стороны будут работать вместе, чтобы способствовать скорейшему восстановлению нормального транзитного сообщения", – добавила Мао Нин.

Напомним, США и Иран при посредничестве Пакистана согласились на двухнедельное прекращение огня и договорились о разблокировании Ормузского пролива. Ожидается, что 10 апреля стороны могут провести прямые переговоры в Исламабаде.

