Перемирие США и Ирана: появилась первая реакция Китая
Перемирие США и Ирана: появилась первая реакция Китая

Китай приветствовал прекращение огня между США и Ираном на Ближнем Востоке.

8 апреля 2026, 15:05
Slava Kot

Китай приветствовал договоренность о прекращении огня между США и Ираном и призвал стороны продолжать политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта. В МИД КНР заявили, что ожидают возобновление нормального транзитного сообщения через Ормузский пролив.

Перемирие США и Ирана: появилась первая реакция Китая

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга прокомментировала перемирие между США и Ираном. В Пекине отмечают, что с начала конфликта выступали за деэскалацию и мирное урегулирование.

"Китай приветствует объявление о соглашении о прекращении огня заинтересованными сторонами. Как ответственное государство, Китай будет продолжать играть конструктивную роль", — заявила представитель МИД КНР.

По ее словам, министр иностранных дел Китая Ван И провел более двух десятков телефонных разговоров с коллегами из разных стран, а специальный посланник Китая ведет так называемую "челночную дипломатию" в регионе Персидского залива. Также Пекин совместно с Пакистаном предложил пятиэтапную инициативу по восстановлению мира.

Отдельно китайская сторона отметила важность стабильности в районе Ормузского пролива.

"Мы надеемся, что все стороны будут работать вместе, чтобы способствовать скорейшему восстановлению нормального транзитного сообщения", – добавила Мао Нин.

Напомним, США и Иран при посредничестве Пакистана согласились на двухнедельное прекращение огня и договорились о разблокировании Ормузского пролива. Ожидается, что 10 апреля стороны могут провести прямые переговоры в Исламабаде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на перемирие между США и Ираном.

Также "Комментарии" писали, что в Израиле оценили перемирие США и Ирана.



