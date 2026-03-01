Первая реакция Китая на удары США и Израиля по Ирану

Китай выступил с жесткой реакцией на удары США и Израиля по Ирану, призвав к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров. В заявлении Министерство иностранных дел КНР подчеркнуло, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана должны уважаться.

Представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган. Фото из открытых источников

После атак 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, Китай выразил "глубокую обеспокоенность" эскалацией и призвал все стороны избегать дальнейшего обострения. Одно из самых резких заявлений прозвучало от представителя Министерства обороны КНР Чжана Сяогана.

"США одержимы войной. За свою более чем 240-летнюю историю они находились в состоянии войны почти все время, за исключением только 16 лет. США имеют 800 зарубежных военных баз в более чем 80 странах и регионах. Соединенные Штаты являются главной причиной международного беспорядка, глобальной турбулентности и региональных конфликтов", — сказал Сяоган.

В ООН китайский посол назвал атаки США по Ирану "шокирующими".

"Военные атаки произошли в то время, когда США и Иран вели переговоры – это шокирует", — заявил представитель КНР в ООН.

Государственное китайское агентство "Xinhua" охарактеризовало операцию США и Израиля против Ирана как "дерзкую агрессию" и указали на нарушение принципов Устава ООН.

Также посольство КНР в Израиле призвало своих граждан срочно выехать в более безопасные районы или покинуть страну через переход Таба в Египет. МИД Китая также посоветовал своим гражданам в Иране воспользоваться сухопутными маршрутами в Азербайджан, Армению, Турцию или Ирак.

