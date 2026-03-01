Перша реакція Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану

Рубрики
Slava Kot
Китай виступив з жорсткою реакцією на удари США та Ізраїлю по Ірану, закликавши до негайного припинення вогню та відновлення переговорів. У заяві Міністерство закордонних справ КНР наголосило, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність Ірану мають поважатися.
Представник Міноборони КНР Чжан Сяоган. Фото з відкритих джерел
Після атак 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, Китай висловив "глибоку стурбованість" ескалацією та закликав усі сторони уникати подальшого загострення. Одна з найбільш різких заяв пролунала від представника Міністерства оборони КНР Чжана Сяогана.
В ООН китайський посол назвав атаки США по Ірану "шокуючими".
Державне китайське агентство "Xinhua" охарактеризувало операцію США та Ізраїлю проти Ірану як "зухвалу агресію" та вказали на порушення принципів Статуту ООН.
Також посольство КНР в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново виїхати до безпечніших районів або залишити країну через перехід Таба до Єгипту. МЗС Китаю також порадило своїм громадянам в Ірані скористатися сухопутними маршрутами до Азербайджану, Вірменії, Туреччини чи Іраку.
