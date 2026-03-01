Перша реакція Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану

Китай виступив з жорсткою реакцією на удари США та Ізраїлю по Ірану, закликавши до негайного припинення вогню та відновлення переговорів. У заяві Міністерство закордонних справ КНР наголосило, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність Ірану мають поважатися.

Представник Міноборони КНР Чжан Сяоган. Фото з відкритих джерел

Після атак 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, Китай висловив "глибоку стурбованість" ескалацією та закликав усі сторони уникати подальшого загострення. Одна з найбільш різких заяв пролунала від представника Міністерства оборони КНР Чжана Сяогана.

"США одержимі війною. За свою більш ніж 240-річну історію вони перебували у стані війни майже весь час, за винятком лише 16 років. США мають 800 закордонних військових баз у понад 80 країнах і регіонах. Сполучені Штати є головною причиною міжнародного безладу, глобальної турбулентності та регіональних конфліктів", — сказав Сяоган.

В ООН китайський посол назвав атаки США по Ірану "шокуючими".

"Військові атаки сталися в той час, коли США та Іран вели переговори — це шокує", — заявив представник КНР в ООН.

Державне китайське агентство "Xinhua" охарактеризувало операцію США та Ізраїлю проти Ірану як "зухвалу агресію" та вказали на порушення принципів Статуту ООН.

Також посольство КНР в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново виїхати до безпечніших районів або залишити країну через перехід Таба до Єгипту. МЗС Китаю також порадило своїм громадянам в Ірані скористатися сухопутними маршрутами до Азербайджану, Вірменії, Туреччини чи Іраку.

