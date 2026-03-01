logo_ukra

Перша реакція Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану
НОВИНИ

Перша реакція Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану

Пекін закликав до негайного припинення вогню після атак США та Ізраїлю по Ірану, звинуватив Вашингтон у порушенні міжнародного права.

1 березня 2026, 07:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай виступив з жорсткою реакцією на удари США та Ізраїлю по Ірану, закликавши до негайного припинення вогню та відновлення переговорів. У заяві Міністерство закордонних справ КНР наголосило, що суверенітет, безпека і територіальна цілісність Ірану мають поважатися.

Перша реакція Китаю на удари США та Ізраїлю по Ірану

Представник Міноборони КНР Чжан Сяоган. Фото з відкритих джерел

Після атак 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, Китай висловив "глибоку стурбованість" ескалацією та закликав усі сторони уникати подальшого загострення. Одна з найбільш різких заяв пролунала від представника Міністерства оборони КНР Чжана Сяогана.

"США одержимі війною. За свою більш ніж 240-річну історію вони перебували у стані війни майже весь час, за винятком лише 16 років. США мають 800 закордонних військових баз у понад 80 країнах і регіонах. Сполучені Штати є головною причиною міжнародного безладу, глобальної турбулентності та регіональних конфліктів", — сказав Сяоган.

В ООН китайський посол назвав атаки США по Ірану "шокуючими".

"Військові атаки сталися в той час, коли США та Іран вели переговори — це шокує", — заявив представник КНР в ООН.

Державне китайське агентство "Xinhua" охарактеризувало операцію США та Ізраїлю проти Ірану як "зухвалу агресію" та вказали на порушення принципів Статуту ООН.

Також посольство КНР в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново виїхати до безпечніших районів або залишити країну через перехід Таба до Єгипту. МЗС Китаю також порадило своїм громадянам в Ірані скористатися сухопутними маршрутами до Азербайджану, Вірменії, Туреччини чи Іраку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран виступив з заявою про смерть аятоли Алі Хаменеї після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію Трампа на смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.



