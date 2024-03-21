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По примеру РФ: адмирал США рассказал, когда Китай готовит вторжение на Тайвань

Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году

сегодня, 10:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китай, как и ранее, активно наращивает военный и ядерный арсеналы в рекордных масштабах со времен Второй мировой войны, готовясь к вторжению на остров Тайвань к 2027 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино.

По примеру РФ: адмирал США рассказал, когда Китай готовит вторжение на Тайвань

Когда Китай будет готов напасть на Тайвань. Фото из открытых источников

Адмирал считает, что все признаки указывают на подготовку к вторжению Китая, официальный оборонный бюджет которого за последние годы увеличился на 16%, до 223 миллиардов долларов.                          

Отмечается, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) только за три года увеличила количество истребителей на 400, а крупных военных кораблей – на 20 единиц. Также Пекин удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на приказ лидера Си Цзиньпина на встрече НОАК быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году", — сказал Акилино.

При этом разведка США считает, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, указывается в материале.

20 марта министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай построил крупные военные базы на трех островах вокруг Тайваня в Южнокитайском море.

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Также издание "Комментарии" сообщало – как понимать недавние действия Китая: что важно учитывать Украине. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-20/china-on-track-to-be-ready-for-taiwan-invasion-by-2027-us-says
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:15

Будемо сподіватись що китайці проявлять таку ж наполегливість у поверненні Тайваню яку українці проявляють щоб повернути окупований Крим. Проявлять таку ж мужність яку проявляють палестинці у боротьбі з обрізаними терористами. Ні подвійним стандартам не може бути гарного окупанта сепаратиста чи нападника.


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