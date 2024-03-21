По примеру РФ: адмирал США рассказал, когда Китай готовит вторжение на Тайвань

Китай, как и ранее, активно наращивает военный и ядерный арсеналы в рекордных масштабах со времен Второй мировой войны, готовясь к вторжению на остров Тайвань к 2027 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино.

Когда Китай будет готов напасть на Тайвань. Фото из открытых источников

Адмирал считает, что все признаки указывают на подготовку к вторжению Китая, официальный оборонный бюджет которого за последние годы увеличился на 16%, до 223 миллиардов долларов.

Отмечается, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) только за три года увеличила количество истребителей на 400, а крупных военных кораблей – на 20 единиц. Также Пекин удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на приказ лидера Си Цзиньпина на встрече НОАК быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году", — сказал Акилино.

При этом разведка США считает, что Китай не хочет военного конфликта из-за Тайваня, указывается в материале.

20 марта министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай построил крупные военные базы на трех островах вокруг Тайваня в Южнокитайском море.

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