Посол США ожидает правильного выбора Китая в войне

Посол США в Китае Николас Бернс надеется, что КНР сделает верный выбор и заставит Россию прекратить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Посол США Николас Бернс. Фото из открытых источников

Американский посол в Китае и Николас Бернс посетил мероприятие Коалиции глобального лидерства США. Во время которого высказал свое мнение о будущей позиции Китая в войне, которая происходит в Украине.

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"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор для Китая состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию соблюдать международное право, вывести свои войска и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Этого мир хочет и ожидает", – рассказал Бернс.

По словам американского посла, он не знает, какую сторону выберет Китай, однако отмечает, что США посылают четкий сигнал о своей позиции относительно войны в Украине.

"Я не могу предположить, что будет делать правительство Народной Республики. Но это то, за что мы, очевидно, выступаем, и они знают нашу позицию", — подчеркнул посол США в Китае.

Бернс вспомнил, что недавно встречался с посетившим Украину китайским представителем Ли Хуэй. Ли Хуэй занимается донесением до власти Китая ситуации в Украине и в целом докладывает о войне. Американский посол Николас Бернс не сообщил подробности разговора со специальным представителем КНР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на подрыв российскими войсками дамбы Каховской ГЭС на юге Украины.

Также "Комментарии" писали, что Европейский Союз призвал Китай оказать давление на Россию, чтобы остановить войну в Украине.