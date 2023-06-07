logo

BTC/USD

26599.16

ETH/USD

1848.62

LTC/USD

89.12

USD/UAH

37.23

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Посол США ожидает правильного выбора Китая в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол США ожидает правильного выбора Китая в войне

Американский посол в Китае надеется, что КНР сделает правильный выбор по войне в Украине.

сегодня, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Посол США в Китае Николас Бернс надеется, что КНР сделает верный выбор и заставит Россию прекратить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Посол США ожидает правильного выбора Китая в войне

Посол США Николас Бернс. Фото из открытых источников

Американский посол в Китае и Николас Бернс посетил мероприятие Коалиции глобального лидерства США. Во время которого высказал свое мнение о будущей позиции Китая в войне, которая происходит в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор для Китая состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию соблюдать международное право, вывести свои войска и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Этого мир хочет и ожидает", – рассказал Бернс.

По словам американского посла, он не знает, какую сторону выберет Китай, однако отмечает, что США посылают четкий сигнал о своей позиции относительно войны в Украине.

"Я не могу предположить, что будет делать правительство Народной Республики. Но это то, за что мы, очевидно, выступаем, и они знают нашу позицию", — подчеркнул посол США в Китае.

Бернс вспомнил, что недавно встречался с посетившим Украину китайским представителем Ли Хуэй. Ли Хуэй занимается донесением до власти Китая ситуации в Украине и в целом докладывает о войне. Американский посол Николас Бернс не сообщил подробности разговора со специальным представителем КНР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на подрыв российскими войсками дамбы Каховской ГЭС на юге Украины.

Также "Комментарии" писали, что Европейский Союз призвал Китай оказать давление на Россию, чтобы остановить войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-07-23/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!