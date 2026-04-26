logo_ukra

BTC/USD

78105

ETH/USD

2331.73

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Замах на Трампа: посолка України потрапила під стрілянину у США (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Замах на Трампа: посолка України потрапила під стрілянину у США (ФОТО)

Ольга Стефанішина опинилася на заході у Вашингтоні за участі Трампа, де сталася стрілянина.

26 квітня 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Посолка України у США Ольга Стефанішина опинилася серед гостей вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, де сталася стрілянина під час заходу за участі президента США Дональда Трампа. Дипломатка оприлюднила фото, зроблені за кілька хвилин до інциденту та одразу після нього.

Замах на Трампа: посолка України потрапила під стрілянину у США (ФОТО)

Ольга Стефанішина. Фото з відкритих джерел

У своєму дописі у Facebook Стефанішина повідомила, що це була спроба замаху на американського президента. За її словами, Дональд Трамп і перша леді залишилися неушкодженими, а нападника вдалося знешкодити ще до того, як він дістався основної зали.

"Спроба замаху на президента США Дональда Трампа. З президентом та першою леді все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрільця знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати. Фото за хвилину до та після", — написала Стефанішина.

Замах на Трампа: посолка України потрапила під стрілянину у США (ФОТО) - фото 2

Ольга Стефанішина на місці стрілянини у США

Замах на Трампа: посолка України потрапила під стрілянину у США (ФОТО) - фото 2

Ольга Стефанішина на місці стрілянини у США

За даними американських ЗМІ, інцидент стався у готелі Washington Hilton, де проходив щорічний захід за участі політиків, журналістів та урядовців. Після звуків пострілів агенти Секретної служби негайно евакуювали Трампа, а присутні ховалися під столами та намагалися знайти укриття.

Підозрюваним у нападі виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. За інформацією поліції, він мав при собі дробовик, пістолет та кілька ножів і намагався прорватися через контрольний пункт безпеки біля входу до готелю. Під час затримання пролунало від п’яти до восьми пострілів. Один зі співробітників Секретної служби отримав поранення, однак бронежилет захистив його від тяжких наслідків.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CY3bi9ReD/
Теги:

Новини

Всі новини