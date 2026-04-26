Замах на Трампа: посолка України потрапила під стрілянину у США (ФОТО)

Посолка України у США Ольга Стефанішина опинилася серед гостей вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, де сталася стрілянина під час заходу за участі президента США Дональда Трампа. Дипломатка оприлюднила фото, зроблені за кілька хвилин до інциденту та одразу після нього.

Ольга Стефанішина.

У своєму дописі у Facebook Стефанішина повідомила, що це була спроба замаху на американського президента. За її словами, Дональд Трамп і перша леді залишилися неушкодженими, а нападника вдалося знешкодити ще до того, як він дістався основної зали.

"Спроба замаху на президента США Дональда Трампа. З президентом та першою леді все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрільця знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати. Фото за хвилину до та після", — написала Стефанішина.

Ольга Стефанішина на місці стрілянини у США

Ольга Стефанішина на місці стрілянини у США

За даними американських ЗМІ, інцидент стався у готелі Washington Hilton, де проходив щорічний захід за участі політиків, журналістів та урядовців. Після звуків пострілів агенти Секретної служби негайно евакуювали Трампа, а присутні ховалися під столами та намагалися знайти укриття.

Підозрюваним у нападі виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. За інформацією поліції, він мав при собі дробовик, пістолет та кілька ножів і намагався прорватися через контрольний пункт безпеки біля входу до готелю. Під час затримання пролунало від п’яти до восьми пострілів. Один зі співробітників Секретної служби отримав поранення, однак бронежилет захистив його від тяжких наслідків.

