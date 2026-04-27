Китай З'явилася перша реакція Китаю після замаху на Трампа
НОВИНИ

З’явилася перша реакція Китаю після замаху на Трампа

Пекін заявив, що засуджує незаконні насильницькі дії

27 квітня 2026, 14:52
Кравцев Сергей

Китай засудив стрілянину під час прийому президентом США Дональдом Трампом Асоціації кореспондентів при Білому домі. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Sky News".

З'явилася перша реакція Китаю після замаху на Трампа

Китай. Фото: з відкритих джерел

У своїх перших коментарях після стрілянини Пекін заявив, що засуджує незаконні насильницькі дії.

"Китай уважно стежить за цим інцидентом зі стріляниною. Ми послідовно виступаємо проти актів незаконного насильства та засуджуємо їх", — заявив на прес-конференції речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Журналісти нагадують, що Дональд Трамп планує відвідати Пекін 14 і 15 травня, щоб зустрітися з Сі Цзіньпіном під час свого першого візиту до країни за останні вісім років.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Білий дім опублікував відповідь на можливе інсценування замаху на Дональда Трампа. Таким чином в адміністрації президента США відповіли на конспірологічні теорії та нещодавні заяви про сфабрикованість стрілянини у 2024 році.

В інтерв'ю Пірсу Моргану колишня зірка WWE та губернатор Міннесоти Джессі Вентура припустив, що спроба вбити Трампа була "фальшивою". Колишній професійний реслер зауважив, що інцидент міг бути схожим на так звану "роботу з лезом". Це спосіб у реслінгу, коли спортсмен навмисно створює видимість травми для драматичного ефекту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – посолка України у США Ольга Стефанішина опинилася серед гостей вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, де сталася стрілянина під час заходу за участі президента США Дональда Трампа. Дипломатка оприлюднила фото, зроблені за кілька хвилин до інциденту та одразу після нього.




