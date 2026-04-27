З’явилася перша реакція Китаю після замаху на Трампа

Китай засудив стрілянину під час прийому президентом США Дональдом Трампом Асоціації кореспондентів при Білому домі. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Sky News".

Китай. Фото: з відкритих джерел

У своїх перших коментарях після стрілянини Пекін заявив, що засуджує незаконні насильницькі дії.

"Китай уважно стежить за цим інцидентом зі стріляниною. Ми послідовно виступаємо проти актів незаконного насильства та засуджуємо їх", — заявив на прес-конференції речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Журналісти нагадують, що Дональд Трамп планує відвідати Пекін 14 і 15 травня, щоб зустрітися з Сі Цзіньпіном під час свого першого візиту до країни за останні вісім років.

