З’явилася реакція Китаю на викрадення Мадуро з Венесуели військовими США

Китай офіційно відреагував на захоплення та вивезення з Венесуели її лідера Ніколаса Мадуро американськими військовими. У КНР висловили серйозну стурбованість діями Вашингтона та закликали США негайно звільнити Мадуро та його дружину Сілію Флорес, а також гарантувати їм безпеку.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

МЗС Китаю оприлюднило свою реакцію на військову операцію США у Венесуелі, які назвали "явним порушенням міжнародного права".

"Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Ніколаса Мадуро та його дружини, негайно звільнити їх та припинити скидання уряду Венесуели", – йдеться у заяві МЗС Китаю.

Реакція Пекіна пролунала на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який після операції оголосив, що Сполучені Штати тимчасово керуватимуть Венесуелою до моменту "безпечного, належного та розсудливого" переходу влади. Такий підхід Китай розцінив як загрозу міжнародній стабільності.

Попри те, що США та низка західних країн не визнають Мадуро законним президентом через підозри у фальсифікаціях на виборах 2024 року, Китай зберігав політичну та економічну підтримку Каракаса. Президент КНР Сі Цзіньпін направляв свого спецпредставника на інавгурацію Мадуро, а у травні минулого року лідери двох країн провели двосторонній саміт.

Венесуела залишається ключовим партнером Китаю в Латинській Америці, зокрема в енергетичному секторі. За даними Reuters, саме Китай є найбільшим покупцем венесуельської нафти.

