Появилась реакция Китая на захват США танкеров под российским флагом

Китай выступил с жесткой критикой действий Соединенных Штатов после захвата в Атлантическом океане ходивших под российским флагом нефтяных танкеров. В Пекине заявили, что подобные шаги грубо нарушают нормы международного права и подрывают принципы суверенитета государств.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время пресс-конференции 8 января получил вопрос о захвате США нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике.

"Своевольный захват США судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права. Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не имеющих разрешения Совета Безопасности ООН, а также против каких-либо действий, нарушающих цели и принципы Устава ООН и посягающих на суверенитет и безопасность других стран", — сказала Мао Нин.

Реакция Китая последовала после заявления Европейского командования США о задержании танкеров Marinera (ранее Bella 1) и Sophia. Американская сторона утверждает, что эти суда входят в теневый флот, использовались для обхода санкций и были связаны с поставкой нефти из Венесуэлы. По данным военных США, танкер Marinera направлялся из Венесуэлы в Мурманск и уже в море сменил флаг на русский.

Судно было задержано между Британией и Исландией на основании решения федерального суда США за нарушение санкций. Экипаж танкера, среди которого есть граждане России, должен предстать перед американским судом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России резко пригрозили из-за операций США с танкерами. Хотят топить корабли и бить по Европе.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на похищение Мадуро из Венесуэлы военными США.