З’явилась реакція Китаю на захоплення США танкерів під російським прапором

Китай виступив із жорсткою критикою дій Сполучених Штатів після захоплення в Атлантичному океані нафтових танкерів, що ходили під російським прапором. У Пекіні заявили, що такі кроки грубо порушують норми міжнародного права та підривають принципи суверенітету держав.

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС КНР Мао Нін під час пресконференції 8 січня отримала питання щодо захоплення США нафтового танкера під російським прапором у Північній Атлантиці.

"Свавільне захоплення США суден інших країн у міжнародних водах є серйозним порушенням міжнародного права. Китай послідовно виступає проти незаконних односторонніх санкцій, що не мають підґрунтя в міжнародному праві та не мають дозволу Ради Безпеки ООН, а також проти будь-яких дій, що порушують цілі та принципи Статуту ООН та зазіхають на суверенітет і безпеку інших країн", — сказала Мао Нін.

Реакція Китаю пролунала після заяви Європейського командування США про затримання танкерів Marinera (раніше Bella 1) та Sophia. Американська сторона стверджує, що ці судна входять до тіньового флоту, використовувалися для обходу санкцій і були пов’язані з постачанням нафти з Венесуели. За даними військових США, танкер Marinera прямував із Венесуели до Мурманська та вже в морі змінив прапор на російський.

Судно було затримане між Британією та Ісландією на підставі рішення федерального суду США за порушення санкцій. Екіпаж танкера, серед якого є громадяни Росії, має постати перед американським судом.

