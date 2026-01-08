logo_ukra

З'явилась реакція Китаю на захоплення США танкерів під російським прапором
З’явилась реакція Китаю на захоплення США танкерів під російським прапором

Китай заявив, що захоплення США російських нафтових танкерів в Атлантиці порушує міжнародне право та принципи суверенітету.

8 січня 2026, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай виступив із жорсткою критикою дій Сполучених Штатів після захоплення в Атлантичному океані нафтових танкерів, що ходили під російським прапором. У Пекіні заявили, що такі кроки грубо порушують норми міжнародного права та підривають принципи суверенітету держав.

З’явилась реакція Китаю на захоплення США танкерів під російським прапором

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС КНР Мао Нін під час пресконференції 8 січня отримала питання щодо захоплення США нафтового танкера під російським прапором у Північній Атлантиці.

"Свавільне захоплення США суден інших країн у міжнародних водах є серйозним порушенням міжнародного права. Китай послідовно виступає проти незаконних односторонніх санкцій, що не мають підґрунтя в міжнародному праві та не мають дозволу Ради Безпеки ООН, а також проти будь-яких дій, що порушують цілі та принципи Статуту ООН та зазіхають на суверенітет і безпеку інших країн", — сказала Мао Нін.

Реакція Китаю пролунала після заяви Європейського командування США про затримання танкерів Marinera (раніше Bella 1) та Sophia. Американська сторона стверджує, що ці судна входять до тіньового флоту, використовувалися для обходу санкцій і були пов’язані з постачанням нафти з Венесуели. За даними військових США, танкер Marinera прямував із Венесуели до Мурманська та вже в морі змінив прапор на російський.

Судно було затримане між Британією та Ісландією на підставі рішення федерального суду США за порушення санкцій. Екіпаж танкера, серед якого є громадяни Росії, має постати перед американським судом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії різко пригрозили через операції США з танкерами. Хочуть топити кораблі та бити по Європі.

Також "Коментарі" писали про реакцію Китаю на викрадення Мадуро з Венесуели військовими США.



Джерело: https://finance.sina.com.cn/roll/2026-01-08/doc-inhfqpsv1411012.shtml
