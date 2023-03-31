Премьер Испании рассказал о каком мирном плане говорил с Си Цзиньпином

Премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Китай, где 31 марта встретился с Си Цзиньпином. Испанский политик еще до приезда в Пекин сообщал, что поднимет вопрос мира в Украине на встрече с лидером КНР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Педро Санчес та Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

После встречи между лидерами обеих стран состоялась совместная пресс-конференция Педро Санчеса и Си Цзиньпина. Премьер-министр Испании отказался комментировать то, что ему говорил китайский лидер по поводу войны в Украине. Несмотря на это, Санчес рассказал, что использовал встречу с лидером КНР для сообщения о важности формулы мира, которую предложил Зеленский. По этому плану Украина должна управлять самостоятельно территорией, принадлежавшей государству в 1991 году.

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"Я считаю, что это план, который закладывает основы для крепкого мира в Украине и идеально согласуется с уставом Организации Объединенных Наций и его принципами, нарушенными Путиным и его вторжением", — сказал Санчес.

Премьер-министр Испании уклонился отвечать мирному плану, который предложил Китай, однако отметил, что Пекин поддерживает территориальную целостность и выступает против использования ядерного оружия в войне.

"Я хочу отметить усилия, которые китайское правительство приложило, чтобы позиционировать себя по этим двум вопросам", — сказал Педро Санчес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на "мирный" план Лукашенко.

Также "Комментарии" писал о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который заговорил об отправке миротворческих сил в Украину со стороны ЕС.