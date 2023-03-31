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Премьер Испании рассказал о каком мирном плане говорил с Си Цзиньпином

Педро Санчес встретился в Китае с Си Цзиньпин и обсудил войну в Украине. Испанский политик рассказал, к какому мирному плану он пытался склонить китайского лидера.

сегодня, 19:35
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Китай, где 31 марта встретился с Си Цзиньпином. Испанский политик еще до приезда в Пекин сообщал, что поднимет вопрос мира в Украине на встрече с лидером КНР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Премьер Испании рассказал о каком мирном плане говорил с Си Цзиньпином

Педро Санчес та Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

После встречи между лидерами обеих стран состоялась совместная пресс-конференция Педро Санчеса и Си Цзиньпина. Премьер-министр Испании отказался комментировать то, что ему говорил китайский лидер по поводу войны в Украине. Несмотря на это, Санчес рассказал, что использовал встречу с лидером КНР для сообщения о важности формулы мира, которую предложил Зеленский. По этому плану Украина должна управлять самостоятельно территорией, принадлежавшей государству в 1991 году.


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"Я считаю, что это план, который закладывает основы для крепкого мира в Украине и идеально согласуется с уставом Организации Объединенных Наций и его принципами, нарушенными Путиным и его вторжением", — сказал Санчес.

Премьер-министр Испании уклонился отвечать мирному плану, который предложил Китай, однако отметил, что Пекин поддерживает территориальную целостность и выступает против использования ядерного оружия в войне.

"Я хочу отметить усилия, которые китайское правительство приложило, чтобы позиционировать себя по этим двум вопросам", — сказал Педро Санчес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на "мирный" план Лукашенко.

Также "Комментарии" писал о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который заговорил об отправке миротворческих сил в Украину со стороны ЕС.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/31/russia-ukraine-war-live-turkey-approves-finland-nato-bid-ukraine-marks-bucha-massacre-anniversary#top-of-blog
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