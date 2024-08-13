Приверженцы мирного плана Китая начнут отказываться от него: причина

После начала операции в Курской области в наиболее интересном положении оказался Китай, считает политолог Тарас Загородний.

Китай

По словам эксперта, теперь его "мирный план", где есть пункт о "прекращении войны" на линии разграничения, теперь смотрится как план по расчленению России. Это при том, что сам Китай на каждом шагу говорит о "суверенитете и нерушимости границ". При этом эксперт напомнил, что, по информации МИД Китая, его мирный план одобрили 110 стран.

"Есть подозрения, что либо этот "план" куда-то быстро исчезнет или страны, которые это поддержали, куда-то слиняют, хотя список их неизвестен. Бразилии не отвертеться верно. Она открыто это подписала", – заявил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай показал так называемый "мирный план", разработанный вместе с Бразилией. Самое главное в этом плане, что в нем речь не идет о выводе российских войск с территории Украины. Войну фактически предлагают заморозить. В частности, первым пунктом плана Китай и Бразилия предлагают сторонам конфликта соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: отсутствие расширения поля боя, отсутствие эскалации боевых действий и отсутствие провокаций со стороны любой стороны.

О том, что Китай н своим мирным планом оказался в очень неудобном положении, говорили и другие эксперты. Они отмечают, что все планы мира ради сохранения жизней и мира с учетом реалий на земле горят как солома, если Украина занимает хотя бы квадратный километр российской территории. И даже если операция на территории России рассматривает контроль ее территории как побочный эффект – китайцы все понимают и Путин все понимает. Поэтому и такая нервная реакция у обеих стран.



