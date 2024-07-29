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Проблем у РФ становится больше: на какие шаги пошли китайские банки

После последних санкций на китайской стороне российские переводы стали задерживаться до нескольких недель

сегодня, 11:40
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Кравцев Сергей

России все сложнее проводить расчеты с Китаем. Банки возвращают около 80% российских переводов в юанях. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Проблем у РФ становится больше: на какие шаги пошли китайские банки

Китайские банки блокируют платежи. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что власти Китая ужесточают требования "по нарастающей" с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден позволил Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу РФ.

После последних санкций на китайской стороне переводы стали задерживаться до нескольких недель, после чего часто их отменяют без объяснения причины. В итоге, по его словам, клиент несет потери на курсе и конвертации, а также он все равно платит комиссию.

"По нашему опыту банки ничего не запрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30–40 дней и возвращаются назад", — рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Алексей Сапожников.

По его словам, иногда товар прибывает в Россию, а поставщик в Китае не может получить свои деньги пять-шесть месяцев, но нередко поставки продолжаются на условиях постоплаты.

Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников — платежных агентов либо "торговых домов", говорит основатель Sagrada Legal Олег Ушаков.

"В первом случае агенты отвечают только за платежные услуги, во втором — речь идет о том, что на такие дома возлагается не только перевод платежа, но и функция движения товара", — объяснил Ушаков.

Читайте также на портале "Комментарии" — без этого война в Украине не закончится: Европейский Союз снова обратился с просьбой к Китаю.

Также издание "Комментарии" сообщало — Китай намекнул, что мирные переговоры между Украиной и РФ будут, но есть один нюанс.




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