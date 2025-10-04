Разведка представила факты: как Китай помогает России с ударами по Украине

Китай предоставляет России спутниковые данные, которые командование армии РФ в дальнейшем использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Представитель разведки отметил, что зафиксированы конкретные факты тесного взаимодействия России и Китая в "проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения".

При этом, отметил Александров, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам.

В то же время представитель разведки не обнародовал конкретных деталей об объектах на территории Украины, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки.

