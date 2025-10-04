logo_ukra

Головна Новини Світ Китай Розвідка представила факти: як Китай допомагає Росії з ударами по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Розвідка представила факти: як Китай допомагає Росії з ударами по Україні

Пекін не лише підтримує РФ економічно, а й надає дані для ударів по об'єктах в Україні

4 жовтня 2025, 13:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай надає Росії супутникові дані, які командування армії РФ надалі використовує для завдання ракетних ударів по Україні. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Розвідка представила факти: як Китай допомагає Росії з ударами по Україні

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Представник розвідки зазначив, що зафіксовано конкретні факти тісної взаємодії Росії та Китаю у "проведенні супутникової розвідки на території України з метою визначення та дорозвідки стратегічних об'єктів для поразки".

При цьому, зазначив Александров, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам.

Водночас, представник розвідки не оприлюднив конкретних деталей про об'єкти на території України, які були вражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай активно сприяє політичному врегулюванню війни в Україні, а також продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив посол Китаю в Україні Ма Шенкунь.

"Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об'єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів та сприяє політичному врегулюванню", — заявив посол Китаю.

Дипломат також підкреслив, що Китай готовий у співпраці з міжнародною спільнотою продовжувати докладати конструктивних зусиль для припинення вогню та якнайшвидшого досягнення справедливої, тривалої та обов'язкової дотримання мирної угоди.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Китай відповів Європі, чи готовий натиснути на Росію, щоб припинилася війна.




