Розвідка представила факти: як Китай допомагає Росії з ударами по Україні

Китай надає Росії супутникові дані, які командування армії РФ надалі використовує для завдання ракетних ударів по Україні. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Представник розвідки зазначив, що зафіксовано конкретні факти тісної взаємодії Росії та Китаю у "проведенні супутникової розвідки на території України з метою визначення та дорозвідки стратегічних об'єктів для поразки".

При цьому, зазначив Александров, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам.

Водночас, представник розвідки не оприлюднив конкретних деталей про об'єкти на території України, які були вражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

