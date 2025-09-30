logo

Война в Украине: Китай высказался по поводу "мира"
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: Китай высказался по поводу "мира"

Китай заявил, что "понимает украинцев" и хочет скорейшего мира для Украины

30 сентября 2025, 10:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай активно способствует политическому урегулированию войны в Украине, а также будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Китая в Украине Ма Шенкунь.

Война в Украине: Китай высказался по поводу "мира"

Посол Китая в Украине Ма Шенкунь. Фото: из открытых источников

"Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", — заявил посол Китая.

Дипломат также подчеркнул, что Китай готов в сотрудничестве с международным сообществом продолжать прилагать конструктивные усилия для прекращения огня и скорейшего достижения справедливого, длительного и обязательного к соблюдению мирного соглашения.

По его словам, Китай и Украина являются стратегическими партнерами и на протяжении 33 лет дипломатических отношений последовательно придерживаются принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экономики Китая и Украины прекрасно дополняют друг друга", — добавил Ма Шенкунь.

Комментируя последние заявления западных политиков о том, что Китай мог бы оказать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине, спикер МИД КНР заявил, что Китай не является ни стороной, которая развязала "украинский кризис", ни его участником.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4041942-kitaj-rozumie-viprobuvanna-ukrainskogo-narodu-i-prodovzit-dokladati-zusil-dla-vstanovlenna-miru-posol.html
