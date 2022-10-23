Реакция на 20-й съезд Коммунистической партии Китая и продление срока правления Си Цзиньпиня

В Китае прошел 20-й национальный съезд Коммунистической партии в Доме народного собрания. Там было озвучено, что нынешний глава Китая Си Цзиньпин может иметь третий срок правления. Ранее китайские лидеры могли избираться только на два срока. О реакции мира на собрание коммунистической партии Китая и принятии решения сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство R euters.



Си Цзиньпин узурпировал власть в Китае. Фото из открытых источников

Большинство мнений мировых экспертов и ученых считают, что Си Цзиньпин полностью узурпировал власть в Китае. Кроме того, глава китайских коммунистов создал оцепление собственных сторонников во власти.

"Это руководство будет сосредоточено на достижении политических целей Си, а не на преследовании собственных планов, которые они считают лучшими для страны. Есть только один правильный способ управления, и это путь Си", – считает старший научный сотрудник Национального университета Сингапура Дрю Томпсон.

Исследователи ожидали, что Си Цзиньпин стремится получить в своих руках еще больше власти, но даже они не ожидали полной доминации взглядов Си во власти. Во время заседания бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао взяли под руки и вывели из зала.

"Результатом стала громкая победа Си, более решающая, чем предполагали многие опытные наблюдатели. Все его соперники были вытеснены, а их место заняли сторонники Си", — сообщает старший научный сотрудник институт Лоуи в Сиднее Ричард Макгрегор.

Также звучат мнения о будущем развитии политики на международной арене, которое будет двигаться в наращивании соперничества между странами Запада и Китаем.

"Вероятно, в ближайшее время не будет отмены политики по COVID, и будет больше настойчивости во внешних делах и безопасности. То есть большее противостояние между США и КНР будет продолжать расти", — считает политолог из Национального университета Сингапура Джа Янг Чонг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си не откажется от силы и в дальнейшем будет угрожать Тайваню.

Также "Комментарии" писали об обвинении США в сторону Китая в ООН,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!