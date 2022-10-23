Реакция на 20-й съезд Коммунистической партии Китая и продление срока правления Си Цзиньпиня

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В Китае прошел 20-й национальный съезд Коммунистической партии в Доме народного собрания. Там было озвучено, что нынешний глава Китая Си Цзиньпин может иметь третий срок правления. Ранее китайские лидеры могли избираться только на два срока. О реакции мира на собрание коммунистической партии Китая и принятии решения сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство R euters.
Си Цзиньпин узурпировал власть в Китае. Фото из открытых источников
Большинство мнений мировых экспертов и ученых считают, что Си Цзиньпин полностью узурпировал власть в Китае. Кроме того, глава китайских коммунистов создал оцепление собственных сторонников во власти.
Исследователи ожидали, что Си Цзиньпин стремится получить в своих руках еще больше власти, но даже они не ожидали полной доминации взглядов Си во власти. Во время заседания бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао взяли под руки и вывели из зала.
Также звучат мнения о будущем развитии политики на международной арене, которое будет двигаться в наращивании соперничества между странами Запада и Китаем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си не откажется от силы и в дальнейшем будет угрожать Тайваню.
Также "Комментарии" писали об обвинении США в сторону Китая в ООН,
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