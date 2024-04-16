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"Справедливый мир в Украине": Шольц рассказал, о чем будет говорить с Си Цзиньпином

Олаф Шольц собирается говорить с лидером КНР Си Цзиньпином о войне в Украине и достижениях мира.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Китай, где встретится с лидером страны Си Цзиньпином. Перед вылетом в Пекин Шольц рассказал, что в разговорах с Си поднимет вопрос "справедливого мира в Украине".

"Справедливый мир в Украине": Шольц рассказал, о чем будет говорить с Си Цзиньпином

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Bloomberg, Олаф Шольц рассказал об основных вопросах, которые будут обсуждены с лидером КНР Си Цзиньпином. Они будут касаться правил торговли, климатических проблем, а также войны в Украине.

"Моя встреча с президентом Си также будет посвящена тому, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай между нашими правительствами состоялся интенсивный обмен мнениями", — сказал канцлер Германии.

Поездка Олафа Шольца в Китай проходит на фоне обострения ситуации в войне в Украине, где Россия продолжает активно наступать. Кроме того, последние события на Ближнем Востоке с запуском ракет по Израилю также могут спровоцировать новую войну в регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии заявили, что Шольц сумел остановить ядерный удар по Украине. По словам немецкого депутата Рольфа Мютцениха, во время своего визита в Китай в 2022 году Олаф Шольц убедил Си Цзиньпина надавить на Россию, чтобы Путин не атаковал Украину ядерными ракетами. Однако эксперты указывают, что это преувеличение, ведь Шольц был посредником и передал сообщения США китайскому лидеру.

Также "Комментарии" писали о лидере Китая Си Цзиньпине, который заявил о поддержке российского народа. По его словам, сотрудничество РФ и КНР приносит пользу обоим народам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-16/scholz-says-he-ll-raise-trade-rules-ukraine-as-xi-talks-start
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