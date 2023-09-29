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Си Цзиньпин намекнул, что Китай будет возвращать Тайвань

Китайский лидер призвал защитить основные интересы китайской нации

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Никакая сила не помешает вернуть Тайвань под контроль Китая. Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин по случаю 74-летия образования КНР. В своей речи, опубликованной Министерством иностранных дел страны, он подчеркнул необходимость придерживаться принципа одного Китая и "Консенсуса 1992 года".

Си Цзиньпин намекнул, что Китай будет возвращать Тайвань

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Достижение полного воссоединения Родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой", – сказал глава КНР о Тайване.


Китайский лидер призвал защитить основные интересы китайской нации, способствовать мирному развитию отношений между материком и островом и усиливать интеграцию с Тайванем.

Читайте также на портале "Комментарии" — пора садиться за стол переговоров: Китай сделал заявление о войне в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – спустя больше, чем полтора года полномасштабной российско-украинской войны Китайская Народная Республика (КНР) продолжает играть в нейтральность. Пекин лишь дежурно призывает стороны "идти навстречу друг другу", напоминая о требованиях РФ для возобновления действия зернового соглашения. Тем временем советник президента Франции Эммануэль Бонн заявил, что Запад имеет ряд доказательств, подтверждающих, что Китай передает России определенную помощь (технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня) для войны против Украины. О чем говорят китайские игры вокруг российско-украинской войны? Изменилось ли что-то за последние год-полтора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202309/t20230928_11153303.shtml
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