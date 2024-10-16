Си Цзиньпин определился: как Китай видит дальнейшие отношения с США

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что успешное партнерство между Китаем и США дает двум странам возможность содействовать развитию друг друга, а не препятствовать ему. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру", — заявил Си в своем письме на ежегодном торжественном ужине по случаю вручения наград Национального комитета по американо-китайским отношениям 2024 года.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент США Джо Байден заявил о готовности официального Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Они возможны "без предварительных условий". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.

Также издание "Комментарии" сообщало – китайское руководство негативно реагирует на укрепление отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией, рассказал в эфире Freedom бывший посол Украины в Китае Игорь Литвин.

По словам Литвина, в этом году отношения между КНДР и Россией существенно углубились, в частности, после встречи 18 июня в Пхеньяне, когда Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Это соглашение фактически создало союз между странами, предусматривающий совместные действия в случае военной агрессии против одной из них.

"Эти страны используют друг друга. Посмотрите, Путин раньше не был в Северной Корее 24 года. И подписанный в июне договор — это мера вынужденная, поскольку Путин нуждается в вооружении. И я убежден, что как только у Северной Кореи закончится ее старое вооружение, которое она поставляет в РФ, сразу же закончатся "прелести" отношений между Российской Федерацией и КНДР. Потому что у северокорейской армии больше брать нечего, разве что войска", — объяснил дипломат.



