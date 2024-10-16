Си Цзиньпин определился: как Китай видит дальнейшие отношения с США

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Кравцев Сергей
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что успешное партнерство между Китаем и США дает двум странам возможность содействовать развитию друг друга, а не препятствовать ему. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" - президент США Джо Байден заявил о готовности официального Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Они возможны "без предварительных условий". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.
Также издание "Комментарии" сообщало – китайское руководство негативно реагирует на укрепление отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией, рассказал в эфире Freedom бывший посол Украины в Китае Игорь Литвин.
По словам Литвина, в этом году отношения между КНДР и Россией существенно углубились, в частности, после встречи 18 июня в Пхеньяне, когда Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Это соглашение фактически создало союз между странами, предусматривающий совместные действия в случае военной агрессии против одной из них.
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