Си Цзиньпин предложил "план мира" для Ближнего Востока: детали

Лидер Китая Си Цзиньпин выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Глава КНР призвал мир не возвращаться к "законам джунглей" и соблюдать международное право.

Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с наследным принцем Абу-Даби Халед бин Мохаммед сделал несколько заявлений по ситуации на Ближнем Востоке после атак США и Израиля на Иран. Китайский лидер представил "четыре предложения", которые должны стать основой стабилизации ситуации.

Среди ключевых пунктов Си назвал поддержку принципа мирного сосуществования государств и создание устойчивой системы безопасности. По его словам, в Пекине неоднократно отмечали, что нынешняя модель военно-политических альянсов, в том числе под руководством США, не способствует глобальной стабильности.

Отдельно Си подчеркнул важность соблюдения международного права.

"Авторитет международного права должен быть защищен. Его нельзя применять выборочно или отвергать, когда это неудобно, а также нельзя позволять миру возвращаться в законы джунглей", – сказал Си.

Также в его предложениях говорится о необходимости уважения государственного суверенитета и безопасности инфраструктуры и граждан всех стран, а также баланса между вопросами безопасности и экономического развития.

