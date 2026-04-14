Си Цзиньпин предложил "план мира" для Ближнего Востока: детали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Лидер Китая Си Цзиньпин выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Глава КНР призвал мир не возвращаться к "законам джунглей" и соблюдать международное право.
Си Цзиньпин. Фото: Financial Times
Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с наследным принцем Абу-Даби Халед бин Мохаммед сделал несколько заявлений по ситуации на Ближнем Востоке после атак США и Израиля на Иран. Китайский лидер представил "четыре предложения", которые должны стать основой стабилизации ситуации.
Среди ключевых пунктов Си назвал поддержку принципа мирного сосуществования государств и создание устойчивой системы безопасности. По его словам, в Пекине неоднократно отмечали, что нынешняя модель военно-политических альянсов, в том числе под руководством США, не способствует глобальной стабильности.
Отдельно Си подчеркнул важность соблюдения международного права.
Также в его предложениях говорится о необходимости уважения государственного суверенитета и безопасности инфраструктуры и граждан всех стран, а также баланса между вопросами безопасности и экономического развития.
