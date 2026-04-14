Сі Цзіньпін запропонував "план миру" для Близького Сходу: деталі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив з новими пропозиціями щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Очільник КНР закликав світ не повертатися до "законів джунглів" і дотримуватися міжнародного права.

Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні з наслідним принцом Абу-Дабі Халед бін Мохамед зробив кілька заяв щодо ситуації на Близькому Сході після атак США та Ізраїлю на Іран. Китайський лідер представив "чотири пропозиції", які мають стати основою для стабілізації ситуації.

Серед ключових пунктів Сі назвав підтримку принципу мирного співіснування держав і створення стійкої системи безпеки. За його словами, у Пекіні неодноразово наголошували, що нинішня модель військово-політичних альянсів, зокрема під проводом США, не сприяє глобальній стабільності.

Окремо Сі підкреслив важливість дотримання міжнародного права.

"Авторитет міжнародного права має бути захищений. Його не можна застосовувати вибірково або відкидати, коли це незручно, а також не можна дозволяти світу повертатися до законів джунглів", – сказав Сі.

Також у його пропозиціях йдеться про необхідність поваги до державного суверенітету та безпеки інфраструктури й громадян усіх країн, а також баланс між питаннями безпеки та економічного розвитку.

