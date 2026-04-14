logo_ukra

BTC/USD

74412

ETH/USD

2375.59

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Сі Цзіньпін запропонував "план миру" для Близького Сходу: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі Цзіньпін запропонував "план миру" для Близького Сходу: деталі

Китайський лідер Сі Цзіньпін озвучив "чотири пропозиції" для миру на Близькому Сході та закликав дотримуватися міжнародного права.

14 квітня 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив з новими пропозиціями щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Очільник КНР закликав світ не повертатися до "законів джунглів" і дотримуватися міжнародного права.

Сі Цзіньпін. Фото: Financial Times

Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні з наслідним принцом Абу-Дабі Халед бін Мохамед зробив кілька заяв щодо ситуації на Близькому Сході після атак США та Ізраїлю на Іран. Китайський лідер представив "чотири пропозиції", які мають стати основою для стабілізації ситуації. 

Серед ключових пунктів Сі назвав підтримку принципу мирного співіснування держав і створення стійкої системи безпеки. За його словами, у Пекіні неодноразово наголошували, що нинішня модель військово-політичних альянсів, зокрема під проводом США, не сприяє глобальній стабільності.

Окремо Сі підкреслив важливість дотримання міжнародного права. 

"Авторитет міжнародного права має бути захищений. Його не можна застосовувати вибірково або відкидати, коли це незручно, а також не можна дозволяти світу повертатися до законів джунглів", – сказав Сі.

Також у його пропозиціях йдеться про необхідність поваги до державного суверенітету та безпеки інфраструктури й громадян усіх країн, а також баланс між питаннями безпеки та економічного розвитку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент США Дональд Трамп поставив жорсткий ультиматум Китаю через Іран.

Також "Коментарі" писали, що Китай захопив острів поблизу В'єтнаму у у Південно-Китайському морі, поки весь світ спостерігав за війною США та Ізраїлю проти Ірану на Близькому Сході.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/14/world/live-news/iran-war-blockade-us-trump?post-id=cmny8uw4n00153b6rctjix39w
Теги:

Новини

Всі новини