Си Цзиньпин снова зовет Украину и Россию "поскорее" возобновить мирные переговоры

Во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз выступил за возобновление мирных переговоров, чтобы урегулировать "украинский кризис". Следовательно, политик заявил, что их нужно начать их "поскорее".

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Об этом пишет CNN.



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В сообщении говорится, что глава Китая надеется, что переговоры Украины и России будут возобновлены "поскорее", поэтому можно будет найти "политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности".

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны призывают мир не допустить эскалацию "кризиса в Украине".

"Европа является независимым полюсом в многополярном мире и Китай поддерживает ее стратегическую автономию", — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Пекине ответили, почему Си Цзиньпин до сих пор не позвонил по телефону Зеленскому. Китайский лидер Си Цзиньпин до сих пор не звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому, потому что очень занят. Но две страны на более низком уровне поддерживают частые контакты. Такое заявление сделал посол Китая в ЕС Фу Цун.

Также "Комментарии" информировали о том, какую игру затеял Китай . Президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины. Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник размышляет, что в последние годы КНР стала главным торговым партнером Европы (около 800 млрд долларов товарооборота, обогнав в этом вопросе США), активно инвестирует во многие европейские страны. И надеется, что в будущем суверенность Европы в принятии политических решений, независимость в этом от США будет увеличиваться. Отсюда осторожная риторика, считает директор УИП. При этом цели Китая остаются подчиненными исключительно его интересам. Это многополярный политический мир, в котором доминирует экономика КНР.