Си Цзиньпин убрал своего главного генерала: к чему готовится Китай
commentss НОВОСТИ Все новости

Си Цзиньпин убрал своего главного генерала: к чему готовится Китай

Си Цзиньпин приступил к расследованию против главных генералов Китая. Масштабная чистка в армии КНР может изменить баланс сил.

25 января 2026, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Китайские вооруженные силы всколыхнула самая большая кадровая чистка за последние десятилетия. Лидер КНР Си Цзиньпин начал расследование против одного из своих ближайших военных соратников, генерала Чжан Юся, который фактически является главным генералом в стране. Чистки связывают с ужесточением борьбы Пекина с коррупцией и политической нелояльностью в армии.

Си Цзиньпин убрал своего главного генерала: к чему готовится Китай

Китайский генерал Чжан Юси. Фото: Ng Han Guan/AP

Как сообщает The Wall Street Journal, старший заместитель главы Центральной военной комиссии Компартии Китая генерал Чжан Юся подозревается в "серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов". Вместе с ним под следствием оказался еще один генерал начальник Объединенного штаба вооруженных сил Лю Чжэньли, ответственный за стратегическое планирование и военные операции.

Оба генерала играли ключевую роль в программе модернизации Народно-освободительной армии Китая и входили в узкий круг офицеров с реальным боевым опытом. Как пишет издание, их устранение демонстрирует готовность Си Цзиньпина жестко переформатировать армию даже ценой потери опытных кадров.

Официальная газета Народно-освободительной армии опубликовала резкую критику в адрес Чжана и Лю, обвинив их в подрыве авторитета Си Цзиньпина и ослаблении контроля Компартии над войсками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в Украине "воюет" сразу на два фронта.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на захват США танкеров под российским флагом. В китайском МИДе такие действия американских военных назвали "произволом" и нарушением международного права.



Источник: https://www.wsj.com/world/china/chinas-xi-places-his-top-general-under-investigation-as-military-purges-heat-up-d07f9c7d
