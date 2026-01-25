Сі Цзіньпін прибрав свого головного генерала: до чого готується Китай

Китайські збройні сили сколихнула найбільша кадрова чистка за останні десятиліття. Лідер КНР Сі Цзіньпін розпочав розслідування проти одного зі своїх найближчих військових соратників, генерала Чжан Юся, який фактичного є головним генералом в країні. Чистки пов’язують з посиленням боротьби Пекіна з корупцією та політичною нелояльністю в армії.

Китайський генерал Чжан Юсі. Фото: Ng Han Guan/AP

Як повідомляє The Wall Street Journal, старший заступник голови Центральної військової комісії Компартії Китаю генерал Чжан Юся підозрюється у "серйозних порушеннях партійної дисципліни та державних законів". Разом із ним під слідством опинився ще один генерал начальник Об’єднаного штабу збройних сил Лю Чженьлі, який відповідальний за стратегічне планування та військові операції.

Обидва генерали відігравали ключову роль у програмі модернізації Народно-визвольної армії Китаю та входили до вузького кола офіцерів із реальним бойовим досвідом. Як пише видання, їхнє усунення демонструє готовність Сі Цзіньпіна жорстко переформатовувати армію, навіть ціною втрати досвідчених кадрів.

Офіційна газета Народно-визвольної армії опублікувала різку критику на адресу Чжана та Лю, звинувативши їх у підриві авторитету Сі Цзіньпіна й ослабленні контролю Компартії над військами.

