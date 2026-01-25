logo_ukra

Головна Новини Світ Китай Сі Цзіньпін прибрав свого головного генерала: до чого готується Китай
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі Цзіньпін прибрав свого головного генерала: до чого готується Китай

Сі Цзіньпін розпочав розслідування проти головних генералів Китаю. Масштабна чистка в армії КНР може змінити баланс сил.

25 січня 2026, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Китайські збройні сили сколихнула найбільша кадрова чистка за останні десятиліття. Лідер КНР Сі Цзіньпін розпочав розслідування проти одного зі своїх найближчих військових соратників, генерала Чжан Юся, який фактичного є головним генералом в країні. Чистки пов’язують з посиленням боротьби Пекіна з корупцією та політичною нелояльністю в армії.

Сі Цзіньпін прибрав свого головного генерала: до чого готується Китай

Китайський генерал Чжан Юсі. Фото: Ng Han Guan/AP

Як повідомляє The Wall Street Journal, старший заступник голови Центральної військової комісії Компартії Китаю генерал Чжан Юся підозрюється у "серйозних порушеннях партійної дисципліни та державних законів". Разом із ним під слідством опинився ще  один генерал начальник Об’єднаного штабу збройних сил Лю Чженьлі, який відповідальний за стратегічне планування та військові операції.

Обидва генерали відігравали ключову роль у програмі модернізації Народно-визвольної армії Китаю та входили до вузького кола офіцерів із реальним бойовим досвідом. Як пише видання, їхнє усунення демонструє готовність Сі Цзіньпіна жорстко переформатовувати армію, навіть ціною втрати досвідчених кадрів.

Офіційна газета Народно-визвольної армії опублікувала різку критику на адресу Чжана та Лю, звинувативши їх у підриві авторитету Сі Цзіньпіна й ослабленні контролю Компартії над військами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай в Україні "воює" одразу на два фронти.

Також "Коментарі" писали про реакцію Китаю на захоплення США танкерів під російським прапором. У китайському МЗС такі дії американських військових назвали "свавіллям" та порушенням міжнародного права.



Джерело: https://www.wsj.com/world/china/chinas-xi-places-his-top-general-under-investigation-as-military-purges-heat-up-d07f9c7d
