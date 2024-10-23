Си Цзиньпин заявил, что мир охватил хаос и обратился к Путину

Глава КНР Си Цзиньпин заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что международная ситуация охвачена хаосом, но стратегическое партнерство Пекина с Москвой является силой стабильности на фоне самых значительных изменений за последнее столетие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"В настоящее время мир переживает невиданные за последние сто лет перемены, международная обстановка переплетена с хаосом. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией будет продолжаться на протяжении поколений, и ответственность великих стран перед своими народами не изменится", — заявил Си Цзиньпин Путину в Казани РФ на открытии саммита БРИКС.

Он также заявил, что сотрудничество в группе БРИКС является "важнейшей платформой для солидарности и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами в современном мире". Он сказал, что это "главная сила в содействии реализации равноправной и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной и толерантной экономической глобализации".

Отметим, в свою очередь российский диктатор Владимир Путин заявил, что, несмотря на войну в Украине, Россия и Китай наращивают торговлю, а Си добавил, что Москва и Пекин прошли через "беспрецедентные испытания".

22 октября Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани. Во время разговора российский диктатор заявлял, что сотрудничество РФ и КНР происходит на равноправных отношениях, несмотря на "отрицательное внешнее влияние".

"Отношения России и Китая – образец того, как должны строиться отношения между странами, сотрудничество носит равноправный и неконъюнктурный характер. Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее влияние, продолжают наращивать торговлю", – сказал Путин.

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