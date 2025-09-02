Си собирает коалицию: кому призывает союзников дать отпор

Не называя конкретных государств, Си Цзиньпин призвал страны ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) "противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и практике запугивания" — завуалированный намек на то, что Пекин считает тактикой США в торговой войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Вloomberg".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"На саммите Си Цзиньпин также заручился соглашением со странами-партнерами о создании нового банка развития. Хотя Китай не предоставил никаких подробностей относительно этого учреждения, соглашение знаменует собой победу для Пекина, который стремился создать такой банк еще с 2010 года", — пишет издание.

Центральное телевидение Китая сообщает, что КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, ИИ и других сферах.

В то же время упоминаний об обсуждении войны в Украине или саммита на Аляске в опубликованном китайским ТВ заявлении по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина нет.

Выступая на приветственном банкете в северном городе Тяньцзинь в рамках саммита ШОС, китайский лидер отметил, что объединение стало "важной силой в продвижении нового типа международных отношений".



