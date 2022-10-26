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Службы бьют тревогу, из-за страха перед планами Китая

Европа становится все зависимее от Китая.

сегодня, 21:45
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Автор:

Slava Kot

Китай шпионит за западными странами на всех возможных уровнях, предупреждают об этом немецкие спецслужбы. Поднебесная укрепляется и строит сеть шпионов по всему миру, благодаря которой может более эффективно следить за другими нациями и своими гражданами. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Службы бьют тревогу, из-за страха перед планами Китая

Китайский лидер Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

США постоянно ловят и следят за деятельностью китайских шпионов. 24 октября генеральный прокурор Меррик Гарленд объявил, что юстиционные службы США обвинили 10 человек в шпионаже. Двое из людей, которым предъявлены обвинения, должны были тормозить процесс расследования против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Они пытались подкупить следователя биткойнами на сумму 61 тыс. евро, но наткнулись на двойного агента. США заявили, что не потерпят таких действий.

Иная ситуация в Европе. Например, в Германии правительство разделилось на запрет или поддержку Китая. Для своих амбиций Китай шпионит в бизнесе, науке так скупает немецкие компании. Все больше экспертов настаивают, что политика Германии слишком мягка к китайскому шпионажу. Некоторые считают, что от Китая может быть больше проблем, чем от России.

"Россия – это шторм, Китай – это изменение климата", – говорит немецкий чиновник Томас Гальденванг.

Также немцы считают, что они становятся все более зависимыми от китайского фактора.

"Мы слишком мало знаем о деятельности Китая, потому что мы действовали слишком наивно", — утверждает эксперт по Китаю Фрэнк Мюллер-Розентритт.

Мюллер-Розентритт приводит примеры университетов, тесно сотрудничающих с Китаем. Потому что власти Поднебесной используют знания европейских ученых в своих целях. Кроме того, эксперт отмечает, что китайские студенты не только получат знания в университетах, но и следят и собирают данные о своих одногруппниках и преподавателях.

Эксперт по Китаю Фрэнк Мюллер-Розентритт утверждает, что Европа зависима от различных ресурсов из Китая так же, как от российского газа. Поэтому ЕС должен быть самостоятельнее, ведь тоталитарный Китай во главе которого Си Цзиньпин не отвечает европейским ценностям.

Ранее "Комментарии" писали, что США обвинили Китай и Россию в ООН.

Также "Комментарии" сообщали о том, какое прозвище придумал лидер Китая для Путина.



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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-inland/chinesen-spionieren-bei-uns-in-allen-bereichen-wirtschaft-militaer-politik-unis-81726654.bild.html
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