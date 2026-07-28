Только один человек в мире: экс-посол США назвал того, кто способен заставить Путина к миру

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что только один человек в мире имеет реальные рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о лидере Китая Си Цзиньпине, ведь именно от Пекина сегодня в значительной степени зависит российская экономика.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Майкл Макфол в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином сделало Китай важнейшим внешним партнером России. По его мнению, именно поэтому Си Цзиньпин потенциально способен оказывать серьезное политическое и экономическое давление на Кремль. Однако дипломат отмечает, что китайское руководство не демонстрирует готовности воспользоваться этим влиянием.

"Несомненно, Си Цзиньпин — единственный мировой лидер, действительно способный оказывать определенное давление на Путина. И такая возможность у него есть, ведь сегодня Россия критически зависит от Китая. Ее экономика сейчас чрезвычайно зависима от китайской поддержки. Честно говоря, я просто не видел, чтобы Си Цзиньпин имел такое желание", — сказал Макфол.

Дипломат убежден, что Россия не способна достичь своих стратегических целей в войне против Украины. По его словам, Кремль не смог реализовать более узкие задачи, связанные с захватом Донбасса.

Макфол также упомянул сообщения, появившиеся после саммита на Аляске, согласно которым Путин просил президента США Дональда Трампа повлиять на Владимира Зеленского, чтобы Украина согласилась уступить Донбасс. По словам дипломата, этого не произошло, поскольку украинский президент исключил такую возможность. Бывший американский посол предположил, что впоследствии Кремль будет вынужден пересмотреть свои ожидания и согласиться на более скромные цели, ведь многолетние попытки оккупировать весь Донбасс не принесли желаемого результата.

В то же время, Макфол выразил надежду, что Си Цзиньпин впоследствии может активнее приобщиться к попыткам окончания войны в Украине.

"Я надеюсь, что после встречи Си Цзиньпина и Трампа мы увидим больше усилий со стороны Китая, направленных на то, чтобы надавить на Путина и положить конец этому варварскому вторжению в вашу страну", — добавил Макфол.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль резко отреагировал на статус "младшего партнера" Китая.

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