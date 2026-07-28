Только один человек в мире: экс-посол США назвал того, кто способен заставить Путина к миру

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Slava Kot
Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что только один человек в мире имеет реальные рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о лидере Китая Си Цзиньпине, ведь именно от Пекина сегодня в значительной степени зависит российская экономика.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Майкл Макфол в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином сделало Китай важнейшим внешним партнером России. По его мнению, именно поэтому Си Цзиньпин потенциально способен оказывать серьезное политическое и экономическое давление на Кремль. Однако дипломат отмечает, что китайское руководство не демонстрирует готовности воспользоваться этим влиянием.
Дипломат убежден, что Россия не способна достичь своих стратегических целей в войне против Украины. По его словам, Кремль не смог реализовать более узкие задачи, связанные с захватом Донбасса.
Макфол также упомянул сообщения, появившиеся после саммита на Аляске, согласно которым Путин просил президента США Дональда Трампа повлиять на Владимира Зеленского, чтобы Украина согласилась уступить Донбасс. По словам дипломата, этого не произошло, поскольку украинский президент исключил такую возможность. Бывший американский посол предположил, что впоследствии Кремль будет вынужден пересмотреть свои ожидания и согласиться на более скромные цели, ведь многолетние попытки оккупировать весь Донбасс не принесли желаемого результата.
В то же время, Макфол выразил надежду, что Си Цзиньпин впоследствии может активнее приобщиться к попыткам окончания войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль резко отреагировал на статус "младшего партнера" Китая.
Также "Комментарии" писали, что историк Норман Дэвис озвучил сценарий распада России: Китай заберет Владивосток.