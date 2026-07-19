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Китай забере Владивосток: історик Норман Дейвіс озвучив сценарій розпаду Росії

Історик Норман Дейвіс заявив, що війна проти України стала стратегічним провалом Путіна і може прискорити розпад Росії.

19 липня 2026, 15:00
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Slava Kot

Повномасштабна війна проти України стала стратегічною помилкою Володимира Путіна та може прискорити процес розпаду Російської Федерації. Таку думку висловив британсько-польський історик Норман Дейвіс в ефірі програми On the Record на телеканалі TVP World.

Китай забере Владивосток: історик Норман Дейвіс озвучив сценарій розпаду Росії

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

На думку історика, Кремль намагався відродити імперію в новому форматі, однак війна в Україні продемонструвала неспроможність реалізувати ці амбіції.

"Спроби Путіна відновити Радянську або принаймні Російську імперію в новій формі зазнали великого провалу", – заявив Дейвіс.

Історик наголосив, що за понад два десятиліття перебування при владі російський лідер зміг лише частково відновити вплив Москви на пострадянському просторі. Водночас бойові дії в Україні, за його словами, стали демонстрацією реальних можливостей сучасної російської армії.

"Це демонстрація слабкості Росії", – сказав історик та порівняв нинішні Збройні сили РФ з Червоною армією періоду закінчення Другої світової війни.

Окрему увагу Дейвіс звернув на дедалі більшу економічну та політичну залежність Москви від Пекіна. За його оцінкою, Росія фактично перетворюється на молодшого партнера Китаю.

"Росія тепер є васалом Китаю", – сказав історик.

На його думку, саме Далекий Схід може стати регіоном, де розпочнуться найпомітніші геополітичні зміни. Дейвіс вважає, що Китай уже домінує там у сфері торгівлі та активно використовує природні ресурси регіону. Крім того, історик припустив, що в майбутньому Пекін може поставити питання щодо Владивостока, який у 19 столітті відійшов Російській імперії від держави Цін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заговорив про зникнення Росії.

Також "Коментарі" писали про хитрий план Кремля з заміни диктатора через який Путін уже нічого не може зробити.



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Джерело: https://www.kyivpost.com/post/80581
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