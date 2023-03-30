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Тревожное заявление Минобороны Китая о сотрудничестве с российской армией

В Министерстве обороны Китая заявили об углубленном сотрудничестве между китайскими войсками и российской армией.

сегодня, 11:41 comments3545
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Автор:

Slava Kot

Официальный представитель министерства обороны Китая Тан Кэфэй заявил, что китайские военные силы готовы сотрудничать с российской армией для достижения консенсуса, согласованного во время встречи лидеров обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Тревожное заявление Минобороны Китая о сотрудничестве с российской армией

Спикер Минобороны Китая Тан Кэфэй. Фото из открытых источников

30 марта состоялась запланированная пресс-конференция на которой представитель Минобороны Китая Тан Кэфэй отвечал на вопросы журналистов. Один из журналистов попросил уточнить подробнее, в чем состоит сотрудничество в военной сфере между Россией и Китаем.


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"Китайские войска готовы сотрудничать с российской армией для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации, регулярной организации совместного морского и воздушного патрулирования, совместных учений и тренировок, а также усиления обменов информацией между странами", — заявил Тан Кефей.

Кефей добавил, что Китай и Россия будут сотрудничать с целью дальнейшего углубления взаимного доверия в военной сфере, совместной работы по внедрению глобальных инициатив в сфере безопасности и защиты международной честности и справедливости.

Напомним, что несколько дней назад лидер Китая Си Цзиньпин посетил Кремль с трехдневным визитом, где подписал договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина.

Также "Комментарии" писали о пяти главных выводах переговоров Путина и Си Цзиньпина, как прошли в Кремле.



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Источник: http://www.mod.gov.cn/gfbw/qwfb/16213201.html
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Обсуждения

Матвій

сегодня, 11:40

Китай тупо така сама ж росія. Просто країна 404 перша напала. Якщо переможе росія, то Китай очевидно атакуватиме Тайвань. А військові співпраця між країнами не дає змоги росії програти. Сумно, що є такі мерзенні країни з диктаторськими режимами. окрім того, ще є неадекватний чувак в КНДР

Я

сегодня, 11:39

Бог, Я визнаю Київ місцем започаткування усього руського, місцем хрещення у минулому усієї Русі та вважаю сучасну Україну єдиним правовласником невід’ємного виключного права надавати та забороняти право користуватися статусом руського(ї) . Статус руський(а), назви, що містять у власних коренях буквосполучення у наведеному порядку послідовності літер подібно до того як у словах «Русь», «рус» та похідного скорочення від «Русь» - «ру» та навіть «Р» як позначення по суті, зображення котрі обумовлюють приналежність до вище зазначеного статуса є протиправним діянням, якщо інше не погоджено сучасним єдиним власником невід’ємного виключного права - Україною, в особі президента України. Агресія з боку користувачів статусом проти України дискредитує єдиного власника невід’ємного виключного права визначати статус руського(ї), а тому припиняє право користування статусом руського(ї) користуваччем , від початку агресії до момента звершення процеса відшкодування збитків завданих агресією.

Бог

сегодня, 11:13

Тревожные новости-это если укровояки будут засирать свою землю снарядами с ураном.Тревожно,что украинцы многие начали считать себя незаменимой нацией.Тревожно,что пендосы считают себя вершителями судеб всего человечества.


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