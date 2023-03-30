Тревожное заявление Минобороны Китая о сотрудничестве с российской армией

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Slava Kot
Официальный представитель министерства обороны Китая Тан Кэфэй заявил, что китайские военные силы готовы сотрудничать с российской армией для достижения консенсуса, согласованного во время встречи лидеров обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.
Спикер Минобороны Китая Тан Кэфэй. Фото из открытых источников
30 марта состоялась запланированная пресс-конференция на которой представитель Минобороны Китая Тан Кэфэй отвечал на вопросы журналистов. Один из журналистов попросил уточнить подробнее, в чем состоит сотрудничество в военной сфере между Россией и Китаем.
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Кефей добавил, что Китай и Россия будут сотрудничать с целью дальнейшего углубления взаимного доверия в военной сфере, совместной работы по внедрению глобальных инициатив в сфере безопасности и защиты международной честности и справедливости.
Напомним, что несколько дней назад лидер Китая Си Цзиньпин посетил Кремль с трехдневным визитом, где подписал договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина.
Также "Комментарии" писали о пяти главных выводах переговоров Путина и Си Цзиньпина, как прошли в Кремле.
Обсуждения
Новости
Матвій
сегодня, 11:40
Китай тупо така сама ж росія. Просто країна 404 перша напала. Якщо переможе росія, то Китай очевидно атакуватиме Тайвань. А військові співпраця між країнами не дає змоги росії програти. Сумно, що є такі мерзенні країни з диктаторськими режимами. окрім того, ще є неадекватний чувак в КНДР
Я
сегодня, 11:39
Бог, Я визнаю Київ місцем започаткування усього руського, місцем хрещення у минулому усієї Русі та вважаю сучасну Україну єдиним правовласником невід’ємного виключного права надавати та забороняти право користуватися статусом руського(ї) . Статус руський(а), назви, що містять у власних коренях буквосполучення у наведеному порядку послідовності літер подібно до того як у словах «Русь», «рус» та похідного скорочення від «Русь» - «ру» та навіть «Р» як позначення по суті, зображення котрі обумовлюють приналежність до вище зазначеного статуса є протиправним діянням, якщо інше не погоджено сучасним єдиним власником невід’ємного виключного права - Україною, в особі президента України. Агресія з боку користувачів статусом проти України дискредитує єдиного власника невід’ємного виключного права визначати статус руського(ї), а тому припиняє право користування статусом руського(ї) користуваччем , від початку агресії до момента звершення процеса відшкодування збитків завданих агресією.
Бог
сегодня, 11:13
Тревожные новости-это если укровояки будут засирать свою землю снарядами с ураном.Тревожно,что украинцы многие начали считать себя незаменимой нацией.Тревожно,что пендосы считают себя вершителями судеб всего человечества.