Тревожное заявление Минобороны Китая о сотрудничестве с российской армией

Официальный представитель министерства обороны Китая Тан Кэфэй заявил, что китайские военные силы готовы сотрудничать с российской армией для достижения консенсуса, согласованного во время встречи лидеров обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.



Спикер Минобороны Китая Тан Кэфэй. Фото из открытых источников

30 марта состоялась запланированная пресс-конференция на которой представитель Минобороны Китая Тан Кэфэй отвечал на вопросы журналистов. Один из журналистов попросил уточнить подробнее, в чем состоит сотрудничество в военной сфере между Россией и Китаем.

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"Китайские войска готовы сотрудничать с российской армией для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации, регулярной организации совместного морского и воздушного патрулирования, совместных учений и тренировок, а также усиления обменов информацией между странами", — заявил Тан Кефей.

Кефей добавил, что Китай и Россия будут сотрудничать с целью дальнейшего углубления взаимного доверия в военной сфере, совместной работы по внедрению глобальных инициатив в сфере безопасности и защиты международной честности и справедливости.

Напомним, что несколько дней назад лидер Китая Си Цзиньпин посетил Кремль с трехдневным визитом, где подписал договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина.

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