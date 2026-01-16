У Путина в шоке: от чего полностью отказался Пекин

С 1 января 2026 г. Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России, отказавшись даже от минимальных объемов, предусмотренных действующим контрактом. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Китай и РФ. Фото: из открытых источников

По их данным, ключевой причиной этого решения стали высокие экспортные цены. С начала 2026 года они впервые превысили внутренние тарифы на электроэнергию в Китае, что сделало закупку российского электричества экономически нецелесообразным для Пекина.

Российская компания "Интер РАО", являющаяся оператором экспорта и импорта электроэнергии, поставляла в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт между "Интер РАО" и Государственной электросетевой корпорацией КНР был заключен еще в 2012 году, и формально он остается в силе до 2037 года.

Согласно первоначальным договоренностям, за весь период действия соглашения Китай должен был получить около 100 млрд кВтч электроэнергии, что в среднем составляет примерно 4 млрд кВтч в год. В то же время, формула ценообразования, заложенная в контракте, не разглашается.

Источники "Коммерсанта" считают, что в течение 2026 года поставки электроэнергии в Китай вряд ли возобновятся. В то же время, в Министерстве энергетики России не исключают возвращения к экспорту, но только в случае получения нового запроса со стороны китайской стороны.

