У Путіна у шоці: від чого повністю відмовився Пекін

З 1 січня 2026 року Китай повністю припинив імпорт електроенергії з Росії, відмовившись навіть від мінімальних обсягів, передбачених чинним контрактом. Про це повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на поінформовані джерела.

Китай та РФ. Фото: із відкритих джерел

За їхніми даними, ключовою причиною такого рішення стали високі експортні ціни. З початку 2026 року вони вперше перевищили внутрішні тарифи на електроенергію в Китаї, що зробило закупівлю російської електрики економічно недоцільною для Пекіна.

Російська компанія "Інтер РАО", яка є оператором експорту та імпорту електроенергії, постачала до Китаю надлишки електроенергії з Далекого Сходу. Контракт між "Інтер РАО" та Державною електромережевою корпорацією КНР було укладено ще у 2012 році, і формально він залишається чинним до 2037 року.

Згідно з початковими домовленостями, за весь період дії угоди Китай мав отримати близько 100 млрд кВт·год електроенергії, що в середньому становить приблизно 4 млрд кВт·год на рік. Водночас формула ціноутворення, закладена в контракті, не розголошується.

Джерела "Комерсанта" вважають, що упродовж 2026 року постачання електроенергії до Китаю навряд чи відновляться. Водночас у Міністерстві енергетики Росії не виключають повернення до експорту, але лише у разі отримання нового запиту з боку китайської сторони.

