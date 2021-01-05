В Китае главу крупной компании приговорили к смертной казни

В городе Тяньцзинь, что расположен в Китае приговорили к смертной казни главу крупной финансовой компании по имени Лай Сяоминь. Об этом информирует Bloomberg.

В Китае казнят главу крупной компании Лая Сяоминя - фото Bloomberg

Как сообщает источник, причиной такого жестоко решения суда стала коррупция. Суд города Тяньцзинь признал его виновным в получении взяток в размере 1,79 млрд юаней (277 млн ​​долларов США) в период с 2008 по 2018 год. Все его личные активы будут конфискованы.

В начале прошлого года во время интервью на государственном телеканале Лай Сяоминь рассказал, что предпочитает оплату наличными. После этого он рассказал, как будет везти все эти деньги в свою квартиру, что находится в Пекине. Полицейские сообщили, что в его квартире нашли 200 млн юаней (3 094 969 долларов).

Адвокат из Пекина отметил, что крайне редко случаи со взяточничеством приводят к смертной казни. Многие получают отсрочку до пожизненного заключения. Однако в этом случае суммы взяток очень велики. К слову, бывший вице-мэр провинции Шаньси был приговорен к смертной казни в 2018 году. В 2016 году Китай повысил порог смертной казни за коррупцию до 3 миллионов юаней со 100 000 юаней, но наказание применялось редко. Общественность в свою очередь негативно отнеслась к такому решению суда, отмечая, что в нынешних условиях смертный приговор определенно является предупреждением.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Турции задержали более 250 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год, а также о том, что в США при неизвестных обстоятельствах умер один из самых страшных серийных убийц.

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