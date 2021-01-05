В Китае главу крупной компании приговорили к смертной казни

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Мокрик Анастасия
В городе Тяньцзинь, что расположен в
Китае приговорили к смертной казни главу крупной финансовой компании по имени Лай
Сяоминь. Об этом
информирует Bloomberg.
В Китае казнят главу крупной компании Лая Сяоминя - фото Bloomberg
Как сообщает источник, причиной такого жестоко решения суда стала
коррупция. Суд города Тяньцзинь признал его виновным в
получении взяток в размере 1,79 млрд юаней (277 млн долларов США) в период с
2008 по 2018 год. Все его личные активы будут конфискованы.
В начале прошлого года во время интервью на государственном телеканале Лай
Сяоминь рассказал, что предпочитает оплату наличными. После этого он рассказал,
как будет везти все эти деньги в свою квартиру, что находится в Пекине.
Полицейские сообщили, что в его квартире нашли 200 млн юаней (3 094 969 долларов).
Адвокат из Пекина отметил, что крайне редко случаи со взяточничеством приводят к смертной казни. Многие получают отсрочку до пожизненного заключения. Однако в этом случае суммы взяток очень велики. К слову, бывший вице-мэр провинции Шаньси был приговорен к смертной казни в 2018 году. В 2016 году Китай повысил порог смертной казни за коррупцию до 3 миллионов юаней со 100 000 юаней, но наказание применялось редко. Общественность в свою очередь негативно отнеслась к такому решению суда, отмечая, что в нынешних условиях смертный приговор определенно является предупреждением.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Турции задержали более 250 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год, а также о том, что в США при неизвестных обстоятельствах умер один из самых страшных серийных убийц.
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