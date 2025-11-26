В Китае масштабный пожар охватил жилищный комплекс: десятки жертв застряли в домах (ФОТО, ВИДЕО)

В Гонконге произошел один из самых масштабных пожаров за последние десятилетия. 26 ноября в районе Тай По занялся обширный жилой комплекс Ван Фук Корт, и уже за считанные минуты пламя охватило несколько многоэтажных домов. По последним данным властей, погибли по меньшей мере 14 человек, еще 15 жителей получили ранения. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими.

Пожар в Китае. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Комплекс Ван Фук Корт был построен в 1983 году и состоит из восьми 31 этажных домов. Пожар оказался особенно опасным из-за лесов из бамбука, которыми были покрыты здания во время реконструкции. Именно они повлекли за собой чрезвычайно быстрое распространение огня, что подтверждают видеозаписи и фотографии с места происшествия. На них видно, что несколько домов одновременно пылают, над районом стелются густые столбы дыма.

Пожар в Гонконге. Фото: Tyrone Siu/TPX IMAGES OF THE DAY

Первые сообщения о возгорании поступили в 14:51 по местному времени, а уже через 40 минут уровень опасности повысили до четвертого. В 18:22 пожару присвоили пятый, самый высокий уровень тревоги. В последний раз пожар такого масштаба в Гонконге фиксировали 17 лет назад.

Пожар в Гонконге. Фото: Yan ZHAO/AFP

Пожар в Китае. Фото: AFP

На борьбу с огнем мобилизовали 767 пожарных, 128 пожарных машин, 57 карет скорой и около 400 полицейских. Однако спасательные операции осложняли экстремальная жара и обломки, постоянно падавшие из поврежденных зданий.

"Строительство и конструкции обрушиваются, создавая дополнительную опасность для наших работников", — отметил заместитель директора пожарной службы Дерек Армстронг Чан.

Местные жители сообщали, что система пожарной сигнализации не сработала.

Сначала СМИ Китая объявили о гибели не менее четырех человек, но затем число погибших резко возросло до 14. Эта цифра может еще возрасти, поскольку несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть пожарный.

