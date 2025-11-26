У Китаї масштабна пожежа охопила житловий комплекс: десятки жертв застрягли в будинках (ФОТО, ВІДЕО)

У Гонконзі сталася одна з наймасштабніших пожеж за останні десятиліття. 26 листопада в районі Тай По зайнявся великий житловий комплекс Ван Фук Корт, і вже за лічені хвилини полум’я охопило кілька багатоповерхових будинків. За останніми даними влади, загинули щонайменше 14 людей, ще 15 мешканців отримали поранення. Декілька осіб досі вважаються зниклими.

Пожежа в Китаї. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Комплекс Ван Фук Корт був збудований у 1983 році і складається з восьми 31-поверхових будинків. Пожежа виявилась особливо небезпечною через риштування з бамбука, якими були вкриті будівлі під час реконструкції. Саме вони спричинили надзвичайно швидке поширення вогню, що підтверджують відеозаписи та фотографії з місця події. На них видно, що кілька будинків одночасно палають, над районом стеляться густі стовпи диму.

Пожежа в Гонконзі. Фото: Tyrone Siu/TPX IMAGES OF THE DAY

Перші повідомлення про загоряння надійшли о 14:51 за місцевим часом, а вже через 40 хвилин рівень небезпеки підвищили до четвертого. О 18:22 пожежі присвоїли п’ятий, найвищий рівень тривоги. Востаннє пожежу такого масштабу у Гонконзі фіксували 17 років тому.

Пожежа в Гонконзі. Фото: Yan ZHAO / AFP

Пожежа в Китаї. Фото: AFP

На боротьбу з вогнем мобілізували 767 пожежників, 128 пожежних машин, 57 карет швидкої та близько 400 поліцейських. Однак рятувальні операції ускладнювали екстремальна спека та уламки, що постійно падали з пошкоджених будівель.

"Риштування та конструкції обвалюються, створюючи додаткову небезпеку для наших працівників", — зазначив заступник директора пожежної служби Дерек Армстронг Чан.

Місцеві жителі повідомляли, що система пожежної сигналізації не спрацювала.

Спочатку ЗМІ Китаю оголосили про загибель щонайменше чотирьох людей, але потім кількість загиблих різко зросла до 14. Ця цифра може ще зрости, оскільки кілька людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих є пожежник.

