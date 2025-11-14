logo_ukra

Китай У Китаї повністю згорів 1500-річний храм через помилку туриста (ВІДЕО)
НОВИНИ

У Китаї повністю згорів 1500-річний храм через помилку туриста (ВІДЕО)

У китайській провінції Цзянсу згорів храм Юнцін, якому майже 1500 років.

14 листопада 2025, 22:10
Автор:
avatar

Slava Kot

У Китаї сталася масштабна пожежа в одному з найвідоміших храмів провінції Цзянсу. Історичний храм Юнцін, заснований майже 1500 років тому, спалахнув через необережність туриста, який неправильно використав пахощі та свічки. Триярусна споруда Веньчан, яка була реконструйована у стародавньому стилі, згорів дотла.

У Китаї повністю згорів 1500-річний храм через помилку туриста (ВІДЕО)

У Китаї згорів 1500-річний храм Юнцин. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 12 листопада на горі Фенхуан у місті Чжанцзяган. На поширених у мережі відео видно, як густий дим охоплює всю будівлю, а розпечені шматки даху падають на землю. Пожежу вдалося швидко локалізувати, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні лісові масиви. Однак сам храм згорів повністю.

У Китаї повністю згорів 1500-річний храм через помилку туриста (ВІДЕО) - фото 2

У Китаї згорів 1500-річний храм Юнцін

За попередніми висновками слідства, займання виникло через туриста, який використовував у храмі свічки та ладан.

Храм Юнцін був побудований у 536 році, за правління династії Південний Лян. У класичній китайській поезії він згадується як один із "чотириста вісімдесяти чудових храмів" Південних династій. Веньчан мав особливу культурну вагу, адже саме тут жив письменник Ши Найань, автор легендарного роману "Водяний берег".

Однак нинішній вигляд храмового комплексу не був оригінальним. У 1958 році будівлі знесли, а ченців вигнали. Лише у 1990-х роках почалася масштабна реконструкція, і в 1999 році храм знову відкрився для відвідувачів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Китаї на початку листопада обвалився новий 758-метровий міст. Момент катастрофи потрапив на відео.

Також "Коментарі" писали, що під багатоповерхівкою в Китаї виявили гігантську статую Будди.



